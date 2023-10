Planisware se valorise plus d’un milliard d’euros pour sa cotation à Paris

Planisware entrera en Bourse le 11 octobre prochain sur Euronext Paris. L’éditeur de logiciels de gestion de projets a opté pour la prudence et la mesure en visant une capitalisation boursière de 1,1 à 1,25 milliard d’euros. Le haut de fourchette valorise la société sur un multiple de plus de 25 fois son excédent brut d’exploitation (Ebitda) ajusté attendu en 2023, contre 32 fois pour son concurrent allemand Atoss. Une décote qui devrait favoriser le succès de l’opération et le début du parcours boursier de Planisware. Pour sa part, Atoss, spécialisé sur la gestion du temps de travail et la planification des effectifs, vient d’annoncer l’ouverture d’une succursale à Paris, voyant «un grand potentiel» dans le marché français.

Planisware proposera 15,1 millions d’actions au prix unitaire de 16 euros à 18 euros, du 2 au 10 octobre auprès des particuliers (pour au moins 10% de l’offre) et des investisseurs institutionnels, y compris aux Etats-Unis. Le prix sera fixé le mercredi 11 octobre. Ces actions seront cédées par Olhada, la holding des fondateurs, qui détient 72,3% du capital ; par Ardian, qui possède 19,6% des actions ; et par certains actuels ou anciens managers, qui ont 8,1% du capital. L’option de surallocation de 2,3 millions de titres sera assurée par Olhada et Ardian. Y compris l’option de surallocation, Olhada céderait 5,8 millions d’actions, Ardian 10,4 millions de titres, et les managers 1,1 million d’actions. Post-IPO et après exercice intégral de l’option de surallocation, Olhada détiendrait 63,9% du capital, les managers 6,4% et Ardian 4,6%, pour un flottant de 25%. «Nous fondateurs, voulons positionner la société comme indépendante sur la durée, nous avons eu beaucoup d’occasions de rachat dans le passé», a précisé Pierre Demonsant, co-fondateur et président de Planisware lors d’une conférence de presse.

CDC Tech Premium, la Sicav lancé en juin dernier par la Caisse des Dépôts, dédié à l’accompagnement de la cotation des licornes françaises et doté de 300 millions d’euros, agira comme investisseur cornerstone en souscrivant à hauteur de 25 millions d’euros. Soit une participation de 2% à 2,3% du capital de Planisware. CDC Tech Premium se réserve la possibilité d’augmenter ensuite sa participation par acquisitions sur le marché.

Concomitamment à cette opération, Planisware émettra des nouvelles actions à destination de ses salariés dans le cadre des plans d'épargne et d’actionnariat salarié. Cette offre ne pourra excéder 0,30% du capital, soit une valeur d'émission de 2,6 millions d’euros. Ces actions seront offertes aux salariés de Planisware avec une décote de 30%.

Accroître la visibilité et la notoriété de la marque

Avec cette cotation, Planisware compte renforcer sa position sur ses marchés stratégiques en améliorant sa visibilité et la notoriété de sa marque. La société espère aussi gagner une plus grande flexibilité financière «pour saisir d’éventuelles opportunités de croissance futures», précise le communiqué.

Leader de l’édition de logiciels SaaS (Software-as-a-Service) pour les entreprises, Planisware s’est spécialisé sur le marché en croissance à deux chiffres des solutions de gestion de projets. Alors que seulement 35% des projets sont des succès, les entreprises ayant souvent du mal à prioriser leurs ressources, la plateforme de Planisware vient accompagner les entreprises. La société vise les 200 à 250 millions de personnes qui travaillent sur des projets, en particulier dans l’innovation, dans la transition énergétique, dans l’automation pour améliorer la productivité, et dans la digitalisation. Planisware se targue d’accompagner notamment 50% des 18 plus grands groupes automobiles mondiaux (dont BMW, Ford et Michelin), la moitié des 8 plus grands groupes européens d’aéronautique et de défense (dont Airbus), et 75% des 20 plus gros laboratoires pharmaceutiques mondiaux (dont Merck et Pfizer).

En 2022, Planisware a dégagé un chiffre d’affaires de 132 millions d’euros, pour un Ebitda ajusté de 41 millions d’euros, soit une marge de 31%. Pour 2023 et 2024, la société anticipe une croissance annuelle à taux de change constants de 19,5% de son chiffre d’affaires, portée en particulier par ses activités SaaS, et de plus de 20% en 2026. La marge d’Ebitda ajusté est attendue au-delà de 31% en 2023 puis à 33% en 2024, et 35% en 2026.

L’opération est dirigée par BNP Paribas et Citigroup, avec BofA et Berenberg en teneurs de livre associés. Planisware est conseillé par Rothschild & Co.