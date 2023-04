PhiTrust ouvre l’œil en AG

Votes. Dans son rapport annuel de vote et d’engagement, PhiTrust fait le bilan d’une saison d’assemblées générales (AG) au cours de laquelle l’actionnaire engagé a de nouveau activement exercé ses droits, au sein du CAC 40 par le biais de la Sicav PhiTrust Active Investors France, afin de faire évoluer les pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). PhiTrust indique avoir exprimé un vote d’opposition dans près d’un tiers des cas (32 %) sur un total de 928 résolutions (pour 36 AG, c’est-à-dire hors celle de Pernod Ricard se tenant en novembre, de TotalEnergies en raison d’un accès impossible et d’un problème de dépositaire pour celles d’Airbus et Stellantis). Un vote « contre » a été décidé pour 41 % des résolutions liées aux rémunérations, ces votes représentant 37 % des votes d’opposition de PhiTrust (voir l’illustration). Les résolutions liées à l’évolution du capital ont occasionné un vote négatif à 36 % pour représenter 32 % des votes d’opposition de la Sicav.