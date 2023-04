Pénalisé par l’inflation, OVHcloud réduit ses objectifs et plonge en Bourse

Le spécialiste des services d’informatique dématérialisée («cloud») OVHcloud a abaissé mercredi ses objectifs financiers pour l’exercice qui s’achèvera le 31 août 2023, alors que l’inflation de ses charges de personnel et opérationnelles a pénalisé ses performances au premier semestre. En réaction, l’action chutait de 8%, à 10,5 euros mercredi en début de matinée.

Sur la période allant de septembre 2022 à février 2023, OVHcloud a réalisé un chiffre d’affaires de 439 millions d’euros, en amélioration de 15%. Les ventes semestrielles du groupe fondé par Octave Klaba ont progressé de 12,8% en données comparables, soit à taux de change et périmètre constants hors impacts directs liés à l’incendie survenu en mars 2021 dans un centre de données du groupe situé à Strasbourg. Au premier trimestre, le chiffre d’affaires du groupe avait augmenté de 11,7% en données comparables.

Au premier semestre de l’exercice 2022-2023, l’excédent brut d’exploitation (Ebitda) ajusté du groupe a augmenté de 1,5% sur un an, à 156 millions d’euros, représentant 35,4% des ventes. A la même période de l’exercice précédent, la marge d’Ebitda ajusté s'établissait à 40,1%.

OVHcloud a indiqué dans un communiqué avoir pâti lors des six premiers mois de l’exercice en cours de l’augmentation de ses charges de personnel et opérationnelles, en particulier de la hausse des prix spot de l'électricité en Allemagne, «sous l’effet de la forte reprise de l’inflation». A ces vents contraires s’est ajouté «un effet de décalage entre les augmentations de coûts constatées dès le début d’année et la contribution progressive des hausses de prix», a poursuivi le spécialiste du cloud.

Décalage de certains projets

Dans ce contexte, OVHcloud a émis un avertissement sur ses résultats 2022-2023. Pour l’ensemble de l’exercice en cours, les dirigeants anticipent désormais une hausse des ventes comprise entre 13% et 14% en données organiques et une marge d’Ebitda ajusté supérieure à 36%. Précédemment, ils visaient une croissance du chiffre d’affaires située entre 14% et 16% et une marge d’Ebitda ajusté poche de 39% pour la période.

Ces nouvelles perspectives reflètent les évolutions récentes de la demande qui soulignent à court terme un décalage de certains projets de migration vers le cloud ou d’extension d’infrastructures existantes, a précisé OVHcloud. Ces nouveaux objectifs tiennent également compte du plan de contrôle des coûts mis en place par la société pour améliorer son taux de marge dès le second semestre et pour continuer à maîtriser les dépenses d’investissement (capex).

OVHcloud a prévenu que ses taux de capex récurrents et de croissance, rapportés au chiffre d’affaires, se situeraient en 2022-2023 dans le bas de la fourchette visée initialement. Jusqu'à maintenant, le groupe anticipait des capex récurrents compris entre 16% et 20% du chiffre d’affaires et des capex de croissance entre 28% et 32% de ses ventes pour l’exercice en cours.

Pour OVHcloud, les capex récurrents correspondent aux dépenses d’investissement en serveurs, ainsi qu’en infrastructures et réseaux liés, nécessaires pour maintenir les revenus au même niveau d’une période à l’autre. Les capex de croissance désignent les autres dépenses d’investissements nécessaires pour assurer la croissance du chiffre d’affaires.

