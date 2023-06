Orpea temporise face à l’offensive de ses créanciers frondeurs

La restructuration financière d’Orpea n’a pas livré tous ses secrets, ni tous ses rebondissements. Loin de là. Dernier épisode en date, le groupe va devoir patienter bien au-delà du 16 juin pour connaître le verdict de l’ensemble de ses parties prenantes financières à l’égard de son plan de restructuration. Les actionnaires et les différentes familles de créanciers, qu’ils soient sécurisés ou pas, devaient se prononcer au plus tard en fin de semaine. Mais l’offensive, devant la Cour d’appel de Versailles, d’un groupe de créanciers opposés au plan en a décidé autrement.

A l’origine de ce nouveau délai se trouve la percée judiciaire du «Support Club». Ce groupe de créanciers non sécurisés qui compte principalement Fortress Investment Group, Kite Lake Capital, Kyma Capital, LMR Partners et Whitebox Advisors dans ses rangs. Celui-ci revendique détenir 497 millions d’euros des créances non privilégiées Orpea et se bat depuis plusieurs mois contre la solution portée par la Caisse des dépôts – et les alliés assureurs – CNP, MACSF et Maif. Son histoire est celle d’une dissidence. Les membres du «Support Club» étaient parties prenantes des discussions avec la Caisse des dépôts et d’autres créanciers non sécurisés comme Anchorage, Eiffel ou Carmignac, avant de refuser courant février, avant même la conclusion de début mars.

Aujourd’hui, le Support Club conteste la composition de certaines classes de parties affectées, notamment le sort réservé aux détenteurs d’obligations convertibles. Il tire notamment à boulets rouges sur la situation privilégiée accordée aux banques, considérées comme des créanciers sécurisés. «Le mépris flagrant et le refus pendant des mois de considérer une proposition de restructuration alternative, en l’occurrence une proposition plus favorable à toutes les parties prenantes d’Orpea, et la réticence du conseil d’administration d’Orpea à l’examiner, nous fait relativiser l’ambition de la France d'être considérée comme une destination appropriée et sûre pour les investissements étrangers », critique le Support Club dans un communiqué.

Rendez-vous le 28 juin ou mi-juillet

Cette offensive judiciaire contre le plan de restructuration financière n’est pas la première. «On en compte plus d’une dizaine», fait-on valoir dans l’entourage d’Orpea.

Mais, cette fois, l’angle d’attaque est jugé suffisamment sensible pour que les administrateurs judiciaires, à la manœuvre sur le plan, en tirent les conséquences. Ils préfèrent prudemment attendre la date de délibéré de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles portant sur les recours engagés. Celle-ci est fixée au 22 juin. Compte tenu des délais de relance de la consultation, l’issue de la consultation des différentes classes de parties affectées n’interviendrait sans doute pas avant le 28 juin.

Mais si les opposants l’emportent, c’est l’ensemble de la procédure qui devra reprendre, renvoyant sans doute l’issue de la procédure de consultation à mi-juillet.

Le retour du bluff

Aujourd’hui, le vent tourne-t-il, ouvrant la porte à une architecture d’accord plus proche de celle portée par Concert’O, le concert des deux actionnaires activistes Mat Immo Beaune et Nextstone, et le Support Club ? «Il ne manque pas grand-chose pour trouver un compromis qui permette à chacune des parties de sortir la tête haute», veut croire un observateur averti du dossier.

Vœu pieux ou réelle inflexion des rapports de forces ? «Les réunions se succèdent», acquiesce-t-on parmi de bons connaisseurs du dossier, mais, selon eux, «cela ne suffira pas» car «l’état d’esprit du côté d’Orpea et de la Caisse des dépôts ne va pas dans ce sens». «Il est impossible d’être mieux-disant avec une classe de parties qui est moins prioritaire qu’une autre», balaye un partisan de la Caisse des dépôts. «Sinon cela impose de revoir tout le plan. Donc de sortir de la sauvegarde et de partir en redressement judiciaire», avec toutes les impasses redoutées pour le fonctionnement opérationnel d’Orpea durant une telle période.

Chacune des parties a toutefois en tête que cette accumulation de décalages fait dériver le calendrier vers d’autres échéances judiciaires, prévues pour la rentrée 2023. Certaines s’annoncent particulièrement sensibles, à l’image de la contestation des conditions de la transformation de la dette bancaire en dette sécurisée au printemps 2022. Si la justice venait à remettre en cause les conditions de cette première conciliation, c’est tout l’édifice du plan actuel qui serait menacé.

Rassemblées au sein du G6, les banques ont au cours du printemps 2023 accordé de nouvelles facilités de trésorerie à Orpea, afin de faire la jonction vers le nouvel Orpea, post-restructuration. Mais, le risque de voir le dossier s’enliser durablement face à la guérilla judiciaire promise par des créanciers désabusés et d’actionnaires en colère – avec un risque élevé pour les sûretés – pourrait changer la donne.