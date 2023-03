Orpea a signé l’accord sur sa restructuration financière avec la CDC et des créanciers

Orpea a annoncé mardi la signature de l’accord trouvé en début de mois avec un groupement d’investisseurs français mené par la Caisse des dépôts (CDC) et un groupe représentatif de créanciers financiers non sécurisés sur un plan de restructuration financière.

« La société entend poursuivre ses discussions avec les créanciers financiers non sécurisés qui ne sont pas encore parties à l’accord de ‘lock-up’ afin d’obtenir leur adhésion à celui-ci », a souligné le groupe de cliniques et de maisons de retraite qui précise que «les parties prenantes ont réaffirmé leur soutien au management et au plan de refondation du groupe, tel que présenté par la société dans son communiqué du 15 novembre 2022 ».

Une nouvelle fois, Orpea a rappelé que la « restructuration financière entraînera[it] une dilution massive pour les actionnaires existants », le schéma promu par la Caisse des dépôts et une partie des créanciers non sécurisés faisant selon le communiqué d’Orpea ressortir « une valeur unitaire théorique des actions après opérations inférieure à 0,20 euro ».

En Bourse, l’action perd 11,5% mardi vers 13 heures, à 2,71 euros, après avoir déjà abandonné 16,3% lundi.

Cette annonce survient alors que Concert’O, qui regroupe les actionnaires activistes Mat Immo Beaune et Nextstone, a annoncé lundi soir proposer «un projet alternatifpour une restructuration plus équilibrée d’Orpea dans laquelle le traitement des créanciers et des actionnaires est plus favorable ».