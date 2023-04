Orange rassure sur ses résultats, sur fond de tensions sociales

Orange a confirmé ses prévisions mercredi après des résultats conformes aux attentes au premier trimestre, portés par la croissance de ses activités en Afrique et au Moyen-Orient et par des hausses de prix en Europe. Dans le sillage de ces annonces, Orange gagnait jusqu’à 2% en séance à Paris mercredi.

Malgré la conjoncture, l’opérateur télécom historique français affiche des résultats plutôt au beau fixe. Principal indicateur de rentabilité scruté par les analystes, son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement et après location (Ebitdaal) a ainsi augmenté très légèrement, de 0,5%, sur une base comparable pour atteindre 2,59 milliards d’euros, en ligne avec la prévision moyenne des analystes fournie par le groupe. «Son redressement prendra du temps, il sera effectif en 2025», a précisé mercredi matin Jean-Michel Thibaud, directeur exécutif finance, performance et développement par intérim du groupe, lors d’un point presse téléphonique.

Son chiffre d’affaires s'établit à 10,62 milliards d’euros, en hausse de 1,3%, là encore en ligne avec les attentes. Ses investissements (eCapex) ont fortement reculé, de 4,9%, à 1,49 milliard d’euros, et son flux de trésorerie organique est ressorti en hausse de 9% en données comparables, à 1,1 milliard d’euros.

Une fois de plus, ses résultats ont été portés par la zone Afrique/Moyen-Orient qui affiche des revenus en forte hausse de 9,1% (+141 millions d’euros), suivie par l’Europe, en croissance de 3,8% (+102 millions d’euros), grâce à la Pologne et à l’Espagne.

En revanche, en France, ses revenus reculent de -1,8%, à 4,3 milliards d’euros «à cause de la baisse tendancielle du wholesale (son unité vente de gros ,ndlr) à son rythme attendu (-7,8%)», indique l’opérateur.



La hausse des tarifs mobiles, un axe essentiel

Face à l’inflation et à la hausse des coûts de l’énergie, Orange a augmenté ses tarifs dans toute l’Europe. Un axe essentiel dans sa stratégie pour cette année. Il table dessus pour redresser ses résultats en France : «les récentes évolutions de tarifs qui seront pleinement effectives à partir du second trimestre [y] alimenteront progressivement la croissance des services de détail», précise l’opérateur dans son communiqué.

Il a récemment procédé à des hausses en France et en Espagne, avec une augmentation de 1 à 2 euros par mois selon les forfaits. Pourrait-il être amené à augmenter de nouveau ses tarifs ? Christel Heydemann, directrice générale du groupe, n’a pas souhaité répondre sur ce point, mais le groupe «a une politique tarifaire très vigilante», a-t-elle précisé à la presse. «Nous avons dû envoyer des courriers à des millions de clients sur ces hausses, ce n’était pas de gaieté de cœur», ajoute-t-elle.

Les majorations de prix ont conduit à une «hausse limitée du taux de résiliation», assure en outre Orange, ajoutant que celui-ci a atteint 12%, soit une augmentation de 0,8 point par rapport au premier trimestre de l’année dernière.



Deux fronts sociaux

Cette année, l’opérateur sera également confronté à deux fronts sociaux sur lesquels les syndicats sont déjà actifs, chez sa filiale Orange Business (ex-Orange Business Services), ainsi que ses points de vente.

Pour Orange Business, filiale du groupe de télécoms dédiée aux entreprises, «le projet de rupture conventionnelle collective a fait l’objet d’une consultation des syndicats», confirme Christel Heydemann. Comme annoncé le 20 mars, environ 670 postes sont concernés, «sur une base exclusivement volontaire», précise Jean-Michel Thibaud. En outre, le plan de restructuration s’accompagnera d’un programme de formation et de reconversion sur des métiers clés de l’informatique et du numérique (cloud, cybersécurité, etc.) «pour environ 5.000 salariés d’ici à 2025».

L’opérateur sera aux prises, cette année, avec un second front social : son projet «Libellule» de restructuration de points de vente. Dans ce cadre, il prévoit de transférer, d’ici fin 2026, jusqu’à 150 des 279 magasins du groupe vers sa filiale Générale de Téléphone (GDT), où les salaires et accords sociaux divergent. Environ 1.800 salariés d’Orange pourraient être concernés par ces transferts, selon les syndicats. Sur ce sujet, la phase de signature des syndicats est ouverte jusqu’au 5 mai, rapportait Le Monde.

Dans un courrier daté du 18 avril, et transmis à la presse deux jours après, le CFE-CGC, syndicat majoritaire chez Orange, annonçait à ce propos mettre en demeure la direction d’Orange «de respecter les dispositions applicables en matière de PSE (Plan de Sauvegarde de l’Emploi) et de transfert d’activité». «A défaut de réponse favorable dans un délai de quinze jours, la CFE-CGC fait toute réserve des actions qu’elle pourrait avoir à mener», y précisait-il. «Nous sommes très attachés à un dialogue social nourri, il n’y a absolument pas de changement de ton», a indiqué mercredi Christel Heydemann à ce sujet.

