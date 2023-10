Olivia Grégoire fait chuter Edenred et Sodexo en Bourse

Les investisseurs ont mis quelques heures à intégrer la menace. Alors qu’elles avaient ouvert à l’équilibre lundi matin, les action Edenred et Sodexo ont commencé à plonger après 10h en réaction à des propos tenus avant l’ouverture des marchés. Vers 13h15, elles chutaient de 8,3% et 3,5%, respectivement.

La ministre déléguée chargée des Petites et moyennes entreprises, Olivia Grégoire, a indiqué sur FranceInfo vers 8h45 avoir demandé au gendarme de la concurrence d’enquêter sur d'éventuels abus de position dominante dans l’application des commissions par les émetteurs de titres-restaurant, dont Edenred et Sodexo sont les principaux acteurs en France. «J’ai missionné l’Autorité de la concurrence il y a plusieurs mois (…) et les résultats tomberont dans les jours qui viennent», a-t-elle précisé.

«La ministre a prévenu qu’elle plafonnerait les commissions en cas de dysfonctionnement de marché, ce qui pèsera forcément sur les résultats d’Edenred et Sodexo», commente Antoine Fraysse-Soulier, responsable de l’analyse de marchés chez eToro. Simon Lechipre, analyste chez Stifel, estime qu’un plafonnement des commissions «mettrait à risque environ 8% du chiffre d’affaires total d’Edenred». Pour l’intermédiaire financier, les investisseurs redoutent par ailleurs que ce plafonnement s'étende à d’autres pays.

Les commissions se situent actuellement entre 3% et 5%, selon la ministre qui a indiqué qu’un éventuellement plafonnement se ferait plutôt en bas de fourchette qu’en haut.

Afin de lutter contre la non-acceptation des titres-restaurant de la part de certains commerçants, Olivia Grégoire mise par ailleurs sur la digitalisation du secteur. «Un quart des commerces, des restaurateurs refusent les tickets-restaurant aujourd’hui» car «c’est trop compliqué (…) les commissions sont trop élevées (…) et les démarches sont trop lourdes». «L’objectif est que tous les titres-restaurant soient dématérialisés avant 2026», a promis la ministre.

