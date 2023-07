Nucera réussit son entrée en Bourse

Un choix payant. Thyssenkrupp AG avait pris soin d’opter pour la prudence afin de ne pas effrayer les investisseurs sur un marché européen des introductions en Bourse qui tourne au ralenti depuis le début de l’année. Sa division dédiée à l’hydrogène et contrôlée avec l’Italien De Nora réussit ses premiers pas à Francfort ce vendredi matin.

Après une ouverture à 20,20 euros, elle bondit de 8%, à 21,60 euros en fin de matinée par rapport à son cours de référence de 20 euros. Celui-ci se situe juste au-dessous du prix médian de la fourchette indicative proposée au marché entre 19 euros et 21,50 euros.

Nucera a levé environ 605 millions d’euros, ce qui en fait la plus grosse IPO de l’année en zone euro et la plus importante jamais réalisée dans le domaine de l’hydrogène. A la clé, une capitalisation boursière initiale de 2,53 milliards d’euros.

Hydrogène vert

«L’introduction en Bourse est le début d’une nouvelle phase passionnante dans l’histoire de notre entreprise», a déclaré le PDG de Nucera, Werner Ponikwar, lors de la cérémonie d’ouverture à la Bourse de Francfort, ajoutant que l’entreprise «accélérerait l’adoption de l’hydrogène vert». Nucera propose une technologie pour produire de l’hydrogène par électrolyse de l’eau, un domaine prometteur mais à la rentabilité encore bien incertaine. L’hydrogène dit vert est produit à partir d'énergie renouvelable et a été salué comme une voie potentielle vers un avenir plus propre pour les secteurs difficiles à décarboner.

«Alors que l’entreprise doit encore atteindre la rentabilité, les investisseurs ont acheté la technologie de l’entreprise et les fortes perspectives de croissance de son activité d’hydrogène vert», a déclaré Christof Muerb, directeur général de la Deutsche Bank, l’une des banques qui a dirigé l’opération.

Thyssenkrupp profite de la réussite de l’opération. Son action progresse de 3,37% à Francfort à 7,12 euros. Le conglomérat se débat depuis plusieurs années entre pressions d’investisseurs activistes et appels à l’optimisation de son portefeuille d’actifs. «C’est un moment historique pour Thyssenkrupp», a déclaré Miguel Lopez, PDG du conglomérat allemand. «C’est la première introduction en Bourse d’une entreprise Thyssenkrupp», souligne-t-il.

