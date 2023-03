Nicolas Jaeger (Iliad): «Nous serons pragmatiques sur toute opportunité d’acquisition»

Le groupe de télécoms Iliad fondé par Xavier Niel, fort de 46 millions d’abonnés en France, en Pologne et en Italie, guette des opportunités de consolidation en Italie. Passage en revue de sa stratégie avec Nicolas Jaeger, son directeur général délégué.

L’Agefi : Vous avez annoncé jeudi dernier un chiffre d’affaires 2022 en croissance organique de 6,9%, et un bénéfice avant impôts (EbitdaAL) en croissance pro forma de 8%. Comment commentez-vous ces chiffres, et quelles sont vos perspectives pour cette année ?

Nicolas Jaeger : Nous sommes un opérateur en forte croissance, et nous avons réalisé la plus forte croissance organique en Europe. C’est le résultat de notre Plan Odyssée 2024, lancé en 2019.

Nous nous sommes transformés ces dernières années, et avons investi énormément dans nos réseaux. Nous sommes ainsi passés d’un modèle à coût variable à un modèle à coût fixe (qui se retrouve dans la marge d’EbitdaAL), résultat direct de notre politique d’investissement.

Dans les trois pays où nous sommes présents - la France, l’Italie et la Pologne - nous sommes opérateur convergent (fixe/mobile) et notre volonté est de couvrir l’intégralité du spectre du marché des télécoms, BtoC et BtoB.

Nous ne communiquons pas d’objectifs chiffrés pour 2023, mais nous avons déjà annoncé que la croissance de notre rentabilité sera un peu plus faible du fait de l’inflation énergétique.

Votre groupe est présent en France, en Pologne et en Italie, avec près de 46 millions d’abonnés en fixe et mobile. Vous dites être à l’affût des opportunités de consolidation en Italie ?

Nous avions fait une offre sur Vodafone Italia avec un investisseur (Apax Partners, ndlr) mais l’offre a été rejetée (Xavier Niel, le fondateur d’Iliad, avait finalement pris 2,5% du capital du groupe Vodafone en septembre 2022 via son fonds Talas Investissement, ndlr).

Le marché italien est très compétitif, avec des prix agressifs. Certains de nos compétiteurs souffrent, ouvrant des possibilités d’évolution de ce marché. Notre groupe a vocation à être présent sur ce marché à long terme.

Nous comptons près de 10 millions d’abonnés en Italie – avec encore peu d’abonnés fixes puisque nous venons de lancer notre offre fixe, uniquement présente sur la fibre optique (avec environ 7 millions de foyers éligibles). Cela nous différencie de nos compétiteurs encore présents sur le cuivre. Et nous allons déployer prochainement en Italie une offre BtoB.

Pourriez-vous vous déployer dans un nouveau pays européen ?

Il n’y a pas de nécessité pour notre groupe à se lancer dans un nouveau pays européen, et nous avons encore beaucoup de croissance sur nos marchés existants.

D’autant que nous avons toujours la volonté marquée de respecter notre politique financière de réduction du taux d’endettement : Iliad SA a un levier de dette juste au-dessus de 3 fois, nous voulons revenir en-dessous ; et Iliad Holding, le véhicule d’investissement qui a racheté le flottant d’Iliad lors de son retrait de la Bourse, a vocation également à inscrire son endettement à moins de 4 fois l’EbitdaAL.

Mais s’il y a des mouvements de certains acteurs, comme en Italie, nous serons pragmatiques si une telle opportunité se présentait, dans la continuité de cette politique financière. Cela fait sens.

Vous comptez actuellement un peu plus de 10 milliards d’euros de dette nette. Pourquoi aviez-vous émis deux emprunts obligataires (500 millions puis 750 millions d’euros) l’an dernier ?

Au cours de l’été 2022, nous avons mis en place un financement de 5 milliards d’euros - refinancement de notre ligne de RCF ; nouvelle ligne bancaire sous forme de term loan ; et mise en place d’une ligne de moyen terme afin de couvrir l’ensemble des besoins du groupe sur les 24 prochains mois. Nous avons également saisi en 2022 des opportunités sur le marché obligataire en réalisant deux nouvelles émissions, largement souscrites par les investisseurs.

En outre, nous n’avons pas bénéficié d’un rating tout de suite (Moody’s, Fitch et S&P ont lancé leur rating sur Iliad en mai 2022 – ils ont alors attribué respectivement les notations Ba2/BB/BB avec une perspective stable, applicables aux émissions existantes, ndlr).

En termes de «diversification» de votre offre, quel bilan actuel dressez-vous pour Free Pro ?

En France, nous sommes présents sur trois segments du marché : avec Free Pro (notre offre pour les TPE/PME) ; JN (notre offre pour les moyennes et grandes entreprises), en forte croissance, comme en atteste le projet de couverture 5G de l’usine ASN à Calais, la plus grande usine 5G d’Europe ; et les métiers du cloud et de l’hébergement avec Scaleway notamment. Nous comptons aujourd’hui 35.000 sociétés clientes de nos offres BtoB.

Quel bilan dressez-vous pour Stancer, le prestataire de paiement du groupe Iliad ?

Stancer a été agréé en tant qu’établissement de paiement en 2019, puis déployé en septembre dernier auprès des petits commerçants et des indépendants. C’est un salarié du groupe, Aurélien Beaujean, qui a eu l’idée du projet, je l’ai accompagné sur la structuration du projet. La création de Stancer est venue de la volonté d’internaliser les compétences en matière de paiements pour le groupe (cartes, prélèvements...) et de remonter progressivement cette chaîne de valeur. Quand le produit est devenu mature, nous avons décidé d’en faire bénéficier les TPE/PME en le commercialisant.

Nous avons traité 1,4 milliard d’opérations en valeur l’an dernier. Les équipes de Stancer se sont fortement étoffées en 2022 et travaillent sur de nombreux nouveaux services.

