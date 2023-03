Nexans dévoile des prévisions prudentes après un exercice 2022 record

Le fabricant de câbles Nexans a annoncé mercredi des perspectives globalement prudentes pour l’exercice 2023, après la publication de résultats records en 2022. Nexans a indiqué viser un excédent brut d’exploitation (Ebitda) compris entre 570 millions et 630 millions d’euros en 2023, après 599 millions d’euros en 2022, et une génération de trésorerie normalisée comprise entre 150 et 250 millions d’euros, à comparer à 393 millions d’euros en 2022. Avant ces annonces, les analystes tablaient pour 2023 sur un Ebitda de 588 millions d’euros et sur une génération de trésorerie normalisée de 317 millions d’euros, selon un consensus fourni par le groupe.