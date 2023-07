Netflix & co goûtent à la publicité

Netflix avance ses pions sur le marché publicitaire. Pour la première fois, le pionnier du streaming vidéo était présent, fin juin, au Festival international de la créativité des Cannes Lions, qui réunit chaque année l’élite mondiale de la publicité et du marketing. En tant qu'«entreprise de publicité» à part entière, n’a pas manqué de souligner sa directrice de la publicité, Jeremi Gorman, dans un post sur Linkedin.

«Nous avons pu rencontrer des centaines de nos incroyables clients et agences, et communiquer que l'âge moyen de notre audience publicitaire est de 37 ans», écrit l’ancienne chef de publicité du réseau social Snap, débauchée par Netflix en septembre 2022. Elle et Greg Peters, co-président de Netflix depuis le retrait de Reed Hastings, ont passé une semaine en France à rencontrer des dirigeants d’agences de publicité et d’annonceurs.

La firme californienne aux 230 millions d’abonnés est la figure de proue d’une nouvelle tendance chez les géants du streaming vidéo : le lancement de formules d’abonnement avec publicité (AVOD, Advertising Video on Demand). Disney+, HBO Max, Hulu ou Paramount+ en proposent déjà, et Amazon y réfléchit pour ses services Prime Video.

Chose inimaginable encore quelques mois auparavant, début novembre 2022, Netflix dégainait une nouvelle formule d’abonnement moins chère, mais avec publicité, baptisée «Essentiel avec pub», à 6,99 dollars par mois aux Etats-Unis, et pour 5,99 euros en Europe. Soit 3 euros de moins que l’offre de base de Netflix en France, à 8,99 euros par mois. Mais tout épisode de série ou un film sera précédé d’un spot de publicité de 30 secondes, et l’abonné est contraint de regarder 4 à 5 minutes de publicité par heure, en moyenne.

Lorsque la firme de Los Gatos a officialisé cette annonce, elle venait d’annoncer avoir perdu des clients : 200.000 au premier trimestre 2022, et un million au deuxième. C’est peu de dire à quel point Reed Hastings, cofondateur de Netflix, a dû prendre sur lui pour proposer cette formule avec pub. Sous pression des investisseurs, il doit d’attirer de nouveaux téléspectateurs et augmenter son revenu moyen par utilisateur.

Et il n’est pas le seul. Le mois suivant, début décembre 2022, Walt Disney a lancé à son tour sa formule d’abonnement avec publicité, pour 7,99 dollars par mois, incluant là aussi des réclames longues de 15, 30 ou 45 secondes lors du visionnage d’un film ou d’une série. Parallèlement, il a augmenté le prix de son abonnement basique pour le porter de 7,99 dollars à 10,99 dollars. Le sans-pub a désormais bien un prix…

Disney compte aussi se renflouer avec cette nouvelle offre, après avoir enregistré quelque 1,5 milliard de dollars de pertes pour sa seule division streaming au cours du troisième trimestre 2022.

Une «bonne nouvelle» pour les annonceurs

Du côté des annonceurs, la conversion de Netflix est alors vue comme une «bonne nouvelle», explique leur lobby, l’Union des marques, via son directeur général Jean-Luc Chetrit. Le lancement de la publicité sur Disney+ est, de son côté, déjà rodé avec ses chaînes de télévision traditionnelles.

Certes, le succès de cette offre reste «modéré» : Netflix a annoncé 5 millions d’abonnés payants dans le monde (sur un total de 232,5 millions d’abonnés) à cette nouvelle offre avec publicité, lors de l’événement Upfront, le 17 mai dernier. «Mais leur feuille de route est étalée sur 18 à 24 mois», estime Jean-Luc Chetrit.

Les équipes commerciales sont en train d’être recrutées, tant aux Etats-Unis qu’en Europe. En avril, Netflix a ainsi promu Damien Bernet, son ancien directeur «Business and legal affairs» comme vice-président chargé de la publicité pour la zone EMEA. L’ex-DG d’Altice Media est passé à la banque Rotschild, dont il fut directeur associé entre 2001 et 2009.

Pour l’instant, «Netflix ne répond pas encore à un objectif d’efficacité pour les annonceurs», poursuit Jean-Luc Chetrit. Et évidemment, Netflix ne communique pas encore d’objectifs chiffrés, sous peine de risquer des pressions importantes sur les marchés financiers. La clé, pour les annonceurs, sera la mesure de son audience – des discussions avec Médiamétrie, pour la France, seraient en cours. «Les annonceurs veulent voir des chiffres certifiés», confirme Jean-Luc Chetrit.

Mais «ça décolle : dans son dernier baromètre des usages de la SVoD, l’institut Médiamétrie relève que la part de l’abonnement à Netflix avec publicité augmente», souligne pour sa part Philippe Bailly, président-fondateur de la société de conseil en audiovisuel NPA Conseil. Lui salue l’habileté marketing de Netflix, qui a lancé son forfait avec publicité peu avant l’option partage de comptes, qui sera désormais facturée 5,99 euros par mois – «soit le même prix que pour la formule d’abonnement avec publicité».

Autre fait, selon l’expert, «les agences média nous disent qu’elles n’ont plus de difficultés à vendre de l’inventaire publicitaire. Netflix ne bouge pas son prix, qui est de 40 à 50 euros par CPM» (coût pour mille, unité qui sert à mesurer le coût d’achat d’un espace publicitaire). Il est donc supérieur au tarif des chaînes de télévision, «en moyenne de 30 euros par CPM». Si le pionnier du streaming audiovisuel ne taille pas (encore) des croupières à la télévision, il vend déjà ses espaces publicitaires plus cher.