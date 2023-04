Mines d’or : Newmont relève son prix pour acquérir Newcrest

Dès son annonce en février, l’offre avait reçu un accueil mitigé des actionnaires de Newcrest. Deux mois plus tard, ce n’est donc pas vraiment une surprise de voir le géant américain de l’or, Newmont, améliorer sensiblement sa proposition.

Pour acquérir le groupe australien Newcrest, il propose désormais 29,4 milliards de dollars australiens (17,9 milliards d’euros), soit 16% de plus que la proposition initiale et une prime de 46% sur le cours du 3 février dernier.

Si l’opération aboutit, la production d’or de Newmont atteindra presque le double de celle de son plus proche rival, Barrick Gold Corp. La fusion devrait être la troisième opération la plus importante jamais réalisée par une entreprise australienne et la troisième au niveau mondial en 2023, selon les données de Refinitiv et les calculs de Reuters.

Des actionnaires favorables

Newcrest a déclaré mardi qu’elle avait donné à Newmont l’accès à ses livres de comptes à la suite de l’offre d’achat, qui a reçu un certain soutien de la part des actionnaires.

«Je pense que cette offre est plus équilibrée. Nous sommes favorables à la fusion Newcrest-Newmont et nous avons l’intention de rester actionnaires de l’entité combinée si la transaction a lieu», a déclaré Simon Mahwinney, directeur des investissements chez Allan Gray Australia, principal actionnaire de Newcrest.

Selon l’offre révisée, les actionnaires de Newcrest recevraient 0,4 action Newmont pour chaque action détenue, soit une valeur implicite de 32,87 dollars australiens par action, contre un ratio d'échange précédent de 0,380 que le conseil d’administration de Newcrest avait rejeté à l’unanimité en février.

(Avec Reuters)