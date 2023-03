Microsoft défend son «deal du siècle» avec Activision à Bruxelles

Si l’audience avait lieu à huis clos, la presse bruissait déjà de mille échos à ce sujet ce mercredi. Les dirigeants de Microsoft et de Sony ont rencontré les régulateurs de l’Union européenne sur le projet d’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft. Le patron de Xbox, Phil Spencer, et d’autres cadres dirigeants de Microsoft plaidaient en faveur du projet de rachat à 68,7 milliards de dollars (59,5 milliards d’euros), face au chef de PlayStation, Jim Ryan, qui était là pour relayer les inquiétudes de Sony concernant l’accord.

Les présidents des deux firmes, Brad Smith et Bobby Kotick, étaient également présents en personne. Tout comme des représentants de Google, Nvidia, Valve, Electronic Arts et la Fédération européenne des développeurs de jeux, rapportait Reuters.

De quoi donner à ce rendez-vous un parfum d’instant décisif pour le projet d’acquisition de Microsoft. Celui-ci a déjà rencontré l’opposition des régulateurs au Royaume-Uni et aux États-Unis. Alors que ce projet de méga-acquisition était presque donné comme fait lors de son annonce en janvier 2022, un an plus tard, l’ambiance est toute autre, les régulateurs étant plus va-t-en guerre contre les Big Tech.

« Nous allons préciser que notre acquisition d’Activision Blizzard apportera plus de jeux à plus de personnes, sur plus d’appareils et de plateformes que jamais auparavant », a indiqué mercredi matin Brad Smith à une poignée de journalistes, rapportait Bloomberg.

Franchises de jeux

Si la firme de Redmond est prête à se battre pour ce projet – l’acquisition la plus chère de son histoire, devant LinkedIn pour 26,2 milliards de dollars en 2016 – c’est aussi parce que cette transaction lui donnerait certaines franchises de jeux vidéo les plus populaires, tel World of Warcraft.

La FTC poursuit Microsoft pour bloquer son achat d’Activision Blizzard, tandis que son équivalent britannique, la CMA, a publié les conclusions provisoires de son enquête au début du mois, avertissant que l’accord pourrait nuire aux consommateurs britanniques. La CMA a proposé des alternatives, notamment l’obligation pour Microsoft de vendre les activités d’Activision Blizzard associées à Call of Duty.

Précisément, Microsoft a dévoilé de nouvelles cartes, juste avant son audition. Mercredi matin, Brad Smith a révélé sur son compte Twitter que Microsoft avait signé un contrat juridiquement contraignant avec Nintendo pour fournir Call of Duty – et potentiellement d’autres jeux Xbox – sur les consoles Nintendo. C’était un des points épineux : Sony craignait jusque-là que ce jeu triple A d’Activision devienne de facto réservé à l’écosystème Microsoft avec le rachat.

Il y avait un absent notoire dans le tweet de Brad Smith : Sony. Si Microsoft lui a aussi proposé un engagement de 10 ans sur les nouveaux jeux Call of Duty, l’éditeur japonais n’a jusqu'à présent pas accepté l’accord. La Commission européenne aurait envoyé sa communication des griefs à Microsoft au début du mois, émettant un avertissement antitrust formel contre le géant du logiciel. Bruxelles n’a pas encore dévoilé publiquement ses objections.

Le résultat de la réunion de ce mercredi et les décisions de l’UE ces prochaines semaines seront déterminantes pour Microsoft. Game over ou nouvelle partie ?