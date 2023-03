Meta riposte au projet de contribution financière réclamée par les opérateurs télécoms

Pour la première fois, des dirigeants de Meta (Facebook) ont répondu, point par point, à la demande des opérateurs télécoms consistant à faire contribuer les géants du numérique au financement des infrastructures télécoms (fair share). Le sujet, épineux, fait l’objet d’une consultation publique, lancée le mois dernier par la Commission européenne.

Dans les faits, les opérateurs télécoms européens demandent à ce que les Big Tech supportent certains coûts de réseau.

Cette semaine encore, lors d’une conférence organisée par l’Institut français des relations internationales (Ifri), la dirigeante d’Orange, Christel Heydemann, a souligné que «six groupes numériques captent plus de 50% du trafic internet de données en Europe, alors que plus de 15 milliards d’euros par an sont investis dans les infrastructures télécoms». Dans le viseur : Google, Apple, Meta, Netflix, Amazon, Microsoft et Alphabet (Google). .

«Nous reconnaissons les défis financiers auxquels les opérateurs de télécommunications européens sont désormais confrontés après des décennies de solides performances», écrivent dans un billet de blog Kevin Salvadori, vice-président de Meta pour le réseau et Bruno Cendon Martin, son directeur et responsable de Reality Labs.

«Cependant, les propositions de certains opérateurs de télécommunications européens d’imposer des frais de réseau aux fournisseurs d’applications de contenu (CAP), tels que Meta, ne sont pas la solution», estiment-ils.



120 milliards de dollars par an investis par les Big Tech de 2018 à 2021

Ils estiment que ces frais de réseau ne prennent pas en compte la valeur que les CAP créent pour l'écosystème numérique, ni les investissements que Meta a déjà réalisé dans les infrastructures.

Selon eux, Meta investit des dizaines de milliards d’euros dans ses applications et plateformes telles que Facebook, Instagram et Quest, ce qui crée à son tour la demande – laquelle permet aux opérateurs télécoms de facturer l’accès à internet. Ils estiment que les fournisseurs de contenus dans leur ensemble auraient consacré 880 milliards de dollars sur 10 ans à l’infrastructure, dont environ 120 milliards de dollars par an de 2018 à 2021 - ce qui ferait économiser aux opérateurs télécoms quelque 6 milliards par an.

En outre, Meta a investi dans les câbles sous-marins, ce qui a permis de multiplier par quatre la capacité de transport de données transatlantiques depuis 2016, et de diviser par quatre son coût sur ces cinq dernières années.

