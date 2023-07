Meta rassure les marchés avec le rebond de la publicité

Meta a retrouvé la confiance des investisseurs. La maison-mère de Facebook a annoncé mercredi 26 juillet au soir la plus forte hausse de son chiffre d’affaires depuis fin 2021, porté par la reprise du marché de la publicité en ligne, et a affiché des prévisions prometteuses.

En réaction, son cours de Bourse grimpait de plus de 8% en ouverture jeudi, à 323,26 dollars. Il a plus que doublé depuis le début de l’année. La veille, Alphabet (Google) a affiché une solide performance, montrant que les consommateurs et les annonceurs dépensent malgré l’incertitude économique.

Meta a dégagé un chiffre d’affaires de 32 milliards de dollars (29 milliards d’euros) au deuxième trimestre, en hausse de 11% sur un an. Le groupe signe un deuxième trimestre consécutif de croissance après avoir vu ses revenus s'éroder pendant la majeure partie de 2022. Son résultat net a progressé de 16% au trimestre écoulé, à 7,79 milliards de dollars, soit 2,98 dollars par action, et dépasse le résultat de 5,7 milliards de dollars enregistré au premier trimestre. Les analystes tablaient sur un résultat par action de 2,91 dollars.

Les prévisions de la firme de Menlo Park ont aussi rassuré les marchés. Pour le troisième trimestre, le groupe vise un chiffre d’affaires compris entre 32 milliards et 34,5 milliards de dollars, au-delà du consensus FactSet de 31,2 milliards de dollars. Et son revenu publicitaire devrait croître de 20%. Quand bien même la société a également prévu que les dépenses augmenteraient en 2023 et 2024, citant des coûts tels que les frais juridiques et l’augmentation des dépenses dans la course fébrile à l’intelligence artificielle (IA) qui agite le secteur technologique.

La maison-mère de Facebook, WhatsApp et Instagram retrouve ainsi des couleurs sur les marchés. Elle est aussi portée aussi par la vogue autour de ses premières annonces l’IA générative. Enfin, la mise en place un plan d’austérité inédit dans son histoire, dans le cadre duquel elle a licencié 21.000 salariés, soit près du quart de ses effectifs, a contribué à rassurer les actionnaires.

«Nous continuons à voir un engagement important dans nos applications et nous avons la feuille de route la plus excitante que j’ai vue depuis longtemps avec Llama 2, Threads, Reels, de nouveaux produits d’IA en préparation et le lancement de Quest 3 cet automne», a déclaré le fondateur et directeur général de Meta, Mark Zuckerberg.



Retour en force auprès des annonceurs

Meta est surtout porté par un regain d’activité de la publicité. Celle-ci, pesant 32 milliards de dollars, représentait 98,4% de ses revenus sur le trimestre écoulé, au-delà des 31,5 milliards de dollars anticipés par le consensus. «La croissance publicitaire à deux chiffres et les prévisions haussières de Meta marquent le retour de Mark Zuckerberg et de Meta après ces 18 derniers mois, et maintenant l’année du retour à la croissance pour Wall Street», estime Dan Ives, de la banque d’investissement Wedbush Securities. Les annonceurs restent prudents, et reprennent leurs investissements en priorité via des médias sociaux installés, tels Meta et Alphabet, au détriment de Snap, qui a annoncé des chiffres décevants mardi 25 juillet. Ainsi que de Twitter, dont les revirement stratégiques, comme l’annonce récente de son rebranding en « X », rebute les annonceurs - 50% sont partis depuis son rachat par Elon Musk en octobre dernier.

Meta parie aussi sur Reels – des vidéos courtes similaires à celles diffusées par son rival TikTok – pour attirer l’attention sur ses réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Ce nouveau média a, lui aussi, contribué à faire revenir les annonceurs, après le trou d’air de 2022.

Les investisseurs scrutent aussi le lancement début juillet de Threads, une application de microblogging liée par Instagram : Meta a mis les bouchées doubles pour accélérer son lancement, profitant de l’affaiblissement de Twitter. Meta a indiqué que Threads avait dépassé les 100 millions d’utilisateurs inscrits dans les cinq jours qui ont suivi son lancement.

Reste un point d’interrogation pour les investisseurs : Mark Zuckerberg va-t-il continuer de parier sur le métavers ? Son entité dédiée, Reality Labs, reste un gouffre financier, avec encore une perte opérationnelle de 3,7 milliards de dollars pour le seul deuxième trimestre. Malgré l’avertissement de plusieurs investisseurs l’an dernier, le groupe compte bien y investir encore quelque 10 milliards de dollars cette année. Et Meta a déclaré qu’il s’attendait à ce que les pertes d’exploitation de Reality Labs « augmentent de manière significative » en 2024.