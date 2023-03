Maersk a quasiment terminé sa sortie de Russie

Le transporteur maritime Maersk a déclaré lundi avoir accepté de vendre ses deux sites logistiques en Russie à IG Finance Development, se rapprochant ainsi de l’arrêt de ses activités dans le pays. IG Finance Development, société enregistrée à Chypre, a conclu un accord avec Arosa, un grand importateur de produits alimentaires en Russie, pour exploiter les sites. Le groupe danois a précisé que la vente de son dépôt intérieur de Novorossiisk, d’une capacité de 1.500 conteneurs (TEU), et d’un entrepôt de produits réfrigérés et congelés à Saint-Pétersbourg avait obtenu les autorisations réglementaires dans l’Union européenne et en Russie.

Maersk doit encore vendre quatre remorqueurs de sa marque Svitzer, un processus toujours en cours, a précisé un porte-parole à Reuters. Une fois cette cession finalisée, Maersk n’aura plus d’activité en Russie. En août dernier, il a vendu une participation de 30,75% dans l’opérateur portuaire russe Global Ports Investments au plus grand opérateur de conteneurs du pays, Delo Group.