L’Oréal réduit le poids de Nestlé à son capital

L’Oréal a annoncé mardi soir qu’il allait racheter pour près de 8,9 milliards d’euros de ses propres actions à Nestlé, soit environ 4% de son capital, dans le cadre d’un accord conclu avec le groupe agroalimentaire suisse.

Les deux groupes ont indiqué dans des communiqués séparés que Nestlé avait décidé de céder 22,26 millions d’actions L’Oréal au groupe français à un prix de 400 euros pièce, soit un montant total de 8,9 milliards d’euros.

Le prix représente une décote de 5,8% par rapport au cours de clôture de L’Oréal, mardi, de 424,80 euros.

L’Oréal a affirmé que le rachat, qui représente 4% de son capital, serait réalisé via l’acquisition d’un bloc hors marché et devrait être finalisée dans les prochains jours. « Toutes les actions rachetées par L’Oréal le seront exclusivement à des fins d’annulation, et seront annulées au plus tard le 29 août 2022 », a précisé le groupe français.

A la suite de cette opération, la participation de Nestlé au capital de L’Oréal sera réduite de 23,3% à 20,1%. Le groupe suisse a indiqué qu’il « continuer[ait] de soutenir entièrement sa stratégie de création de valeur. Nestlé gardera ses deux sièges au conseil d’administration de L’Oréal».

La famille Bettencourt se renforce

La participation de la famille Bettencourt Meyers dans L’Oréal augmentera pour sa part mécaniquement de 33,3% à 34,7%.

Le groupe de cosmétiques a souligné que la famille Bettencourt Meyers avait bénéficié d’une dérogation de l’Autorité des marchés financiers (AMF) pour « ne pas déposer d’offre publique obligatoire sur L’Oréal du fait du franchissement du seuil d’un tiers du capital et des droits de vote de la société ».

L’Oréal a indiqué également que l’opération aurait un effet relutif sur son bénéfice net par action « de plus de 4% en année pleine » et que le rachat serait financé « de façon équilibrée » par la trésorerie et la dette.

« L’opération permettra d’optimiser le bilan de L’Oréal en bénéficiant d’excellentes conditions de financement, tout en maintenant une importante marge de manœuvre financière pour assurer le développement futur du groupe », a souligné L’Oréal.

L’Oréal avait déjà racheté 8% de son propre capital à Nestlé en 2014.