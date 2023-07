L’expert indépendant gagne à être saisi le plus en amont des projets d’offre publique

A la veille des congés d’été, l’Association professionnelle des experts indépendants (APEI) vient de mettre à jour son Recueil de publications, «fruit d’une décennie de réflexions sur la mission de l’expert indépendant». Un document de plus de 200 pages qui vient éclairer le processus d’établissement d’une attestation d’équité lors de certaines offres publiques ou d’opérations sur le capital de sociétés.

La profession évolue au rythme des évolutions réglementaires. La modification du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF), début 2020, en a été une étape importante. Désormais, les sociétés cibles doivent constituer un comité ad hoc qui proposera le nom de l’expert indépendant au conseil d’administration. «Ce comité a un vrai rôle actif de dialogue constructif avec l’initiateur de l’offre, avec les minoritaires et avec l’expert indépendant, afin de trouver des solutions aux éventuelles dissensions, précise Olivier Péronnet, vice-président de l’APEI. Comme administrateurs, ils ont en main l’historique de la société, les éléments prévisionnels du plan d’affaires et les hypothèses de travail.»

Par principe, l’AMF ne souhaite pas désigner l’expert indépendant. Cependant, si la cible ne peut constituer le comité ad hoc faute de nombre suffisant d’administrateurs indépendants, elle doit soumettre le nom de l’expert à l’AMF, qui pourra s’y opposer si celui-ci ne présente les compétences ou l’indépendance suffisantes.

Question souvent posée par les minoritaires, les administrateurs sont-ils réellement indépendants et non intéressés par l’offre ? «Dans notre mission, nous examinons s’il n’y a pas de dispositions pouvant rompre l’égalité de traitement entre les actionnaires dans les éventuels accords conclus de manière connexe à l’offre, explique Oliver Péronnet. Toutefois, la question des conflits d’intérêts non financiers relève davantage du conseil d’administration et de l’AMF que de l’expert indépendant. Sans compter les conflits familiaux, qui ne relèvent pas de notre compétence…»

L’expert indépendant peut être saisi avant même que le dossier ne soit public. «Cette phase amont est essentielle, poursuit Olivier Péronnet, car nous réalisons notre propre analyse de l’opération, la comparons avec celle de la banque présentatrice, et parvenons régulièrement à faire remonter le prix de l’offre avant même qu’il ne soit rendu public.» D’ailleurs, «l’APEI comme l’AMF militent pour que l’expert indépendant soit saisi en amont, avant que le projet d’offre ne soit connu des actionnaires», précise Sonia Bonnet-Bernard, vice-présidente de l’APEI.

L’expert indépendant fonde ses travaux sur les données fournies par la société cible, dont notamment le plan d’affaires. «L’expert regarde par exemple si, les années précédentes, ces plans d’affaires ont été atteints, systématiquement dépassés, ou à l’inverse jamais réalisés, explique Agnès Piniot, la présidente de l’APEI. Dans son rapport, l’expert cherche le point d’équilibre pour que l’évaluation multicritère reflète au plus près la réalité de la valeur de la société cible.»

La notion de prix équitable, dont l’expert indépendant est garant, «reste toujours difficile à fixer, confie Sonia Bonnet-Bernard. Ce n’est pas forcément la ‘valeur la plus élevée’, mais le prix qui ne lèse aucune partie. Par exemple, lorsque l’offre fait suite à un rachat de bloc, l’expert examine si cette cession a été réalisée dans le cadre d’un vrai processus concurrentiel».

Vérifier l’identité et la qualité d’actionnaire des auteurs de questions à l’expert

L’AMF met également à la disposition des actionnaires une boîte e-mail dédiée et peut transmettre les messages à l’expert indépendant. «Certains courriers sont anonymes, regrette Olivier Péronnet. Nous souhaiterions que puissent être vérifiées l’identité et la qualité d’actionnaire des auteurs en demandant un extrait de compte titres.» L’expert indépendant doit aussi faire face à des demandes peu explicites. Néanmoins, «avoir permis aux actionnaires minoritaires de s’adresser directement à l’expert indépendant est une très bonne réforme, qui permet une clarification des demandes», se félicite Sonia Bonnet-Bernard. Sous réserve d’encadrer l’usage des contre-expertises, qui, à la différence de l’expert mandaté par le comité ad hoc, ne disposent que de données publiques. «Attention à ne pas se faire instrumentaliser par le minoritaire», avertit Olivier Péronnet. D’ailleurs, à l’occasion de dossiers sensibles, «les experts indépendants peuvent être attaqués dans la presse, mais ne peuvent pas répondre de la même manière», regrette Agnès Piniot.

D’un pays à l’autre, les rapports d’expertise indépendante diffèrent beaucoup. «Si l’Australie exige un rapport très descriptif, au Royaume-Uni l’attestation d’équité tient en quelques paragraphes, et aux Etats-Unis le rapport des banques conseils ne donnera pas le même niveau d’informations, constate Olivier Péronnet. Aucun pays n’offre, comme la France, une telle transparence au marché et aux actionnaires minoritaires. D’ailleurs, la Consob – autorité italienne des marchés – et la Place de Milan regardent ce que nous faisons en matière de conflit d’intérêts.» Agnès Piniot se félicite d’une réglementation française «très en avance», alors que certains pays, y compris européens, ne donnent pas le même niveau d’information. Pourtant, d’un point de vue de compétitivité de la Place, «les règles françaises peuvent être perçues comme un frein, en raison de leurs exigences, des coûts et des délais supplémentaires. C’est le prix d’une meilleure information, fondamentalement bénéfique à la Place», souligne Olivier Péronnet.

Si les opérations de rachat de sociétés cotées «ont été nombreuses en 2021, dans un contexte de crise Covid et de faiblesse des marchés actions, sur la base de valorisation pré-Covid, le rythme s’est ralenti depuis», conclut Olivier Péronnet. Le second semestre ouvrira peut-être un début de renversement de tendance…

23 membres

Peu connue des non-initiés, l’APEI a été créée en 2008, à la demande de l’AMF. «L’AMF n’a pas voulu encadrer l’activité d’expertise indépendante et a laissé ce rôle à des associations professionnelles, dont l’APEI est la principale, et seule active à ce jour, précise Sonia Bonnet-Bernard. L’adhésion n’est pas obligatoire. Néanmoins, si l’expert indépendant n’est pas membre de l’APEI, il doit en justifier dans ses rapports.» La plupart des grands cabinets sont membres, mais d’autres, comme Accuracy ou Eight Advisory, ne l’ont pas encore rejointe. L’association compte actuellement 23 membres personnes morales, représentées par 62 personnes physiques, des experts qui doivent prouver une expérience d’au moins dix ans en évaluation, et continuer à se former.

L’APEI assure également un contrôle qualité lors de l’adhésion à l’association, puis de manière périodique pour tous ses membres, indépendamment de la revue qualité que chaque cabinet diligente sur ses rapports. En cas d’insuffisances ou de manquements, un comité de discipline est saisi. «Il n’a toutefois jamais décidé la radiation d’un de ses membres, en l’absence de demande en ce sens», indique la présidente de l’APEI.

A travers ses groupes de travail, l’association planche sur des sujets techniques liés à l’évaluation, mais également sur des bonnes pratiques à suivre dans la conduite des missions. Le Recueil des publications de l’APEI reprend les résultats de ces réflexions, par exemple «la hiérarchisation des critères dans le cadre de l’approche d’évaluation», complète Agnès Piniot.