Les tensions actionnariales s’exacerbent entre Rusal et Nornickel

Les discussions menées entre Rusal et Nornickel (ex-Norilsk Nickel) n’ont pas permis de parvenir à une solution amiable. Le fabricant d’aluminium, qui détient une participation de 26,2% dans son compatriote russe, a annoncé lundi avoir porté plainte contre Vladimir Potanine, directeur général de Nornickel, en l’accusant d’avoir commis des fautes de gestion. Déposée vendredi auprès de la Haute Cour de justice de Londres, cette plainte vise aussi Whiteleave Holdings, véhicule d’investissement chypriote de l’oligarque russe.

Des dommages et intérêts réclamés pour les pertes subies

«Sous la houlette de Vladimir Potanine, Nornickel a perdu plusieurs actifs qui jouaient un rôle clé dans les activités du groupe», explique Rusal dans son communiqué. Il ajoute que le producteur de nickel, ainsi que ses actionnaires, ont de ce fait subi des pertes et il réclame «des dommages et intérêts dont le montant devra être déterminé par la justice britannique». Aucune date d’audience n’a été fixée à ce stade de la procédure. Le choix de la Haute Cour de Londres comme juridiction est conforme aux dispositions du pacte d’actionnaires signé en décembre 2012 entre Rusal et Vladimir Potanine.

A la tête de Nornickel depuis dix ans, le directeur général en est également le premier actionnaire avec une participation de 36%, devant Rusal entré au capital en 2008. Les deux parties se sont depuis lors affrontées à plusieurs reprises sur la politique de dividende et la stratégie d’investissement du groupe de métaux. Rusal a de son côté été fondé par Oleg Deripaska, autre oligarque russe qui préside à l’heure actuelle le groupe En+, actionnaire majoritaire du groupe d’aluminium. Déjà visé par des sanctions américaines depuis 2018, Oleg Deripaska a été inculpé fin septembre avec trois autres personnes par le département de la Justice (DoJ) pour avoir tenté de faire obtenir la nationalité américaine à ses deux enfants.

Expiration prochaine du pacte signé en 2012

Si Nornickel n’a jusqu’à présent pas été visé par les sanctions occidentales mises en place après l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe fin février, Vladimir Potanine est depuis l’été dernier sur la liste noire du gouvernement britannique. En juillet, le dirigeant avait émis l’idée d’une fusion entre Rusal et Nornickel, avant de mettre ce projet sous cloche en septembre. Mais le pacte d’actionnaires qui organise les relations entre les deux groupes expirera bien comme prévu à la fin de cette année, sans qu’un renouvellement soit à l’ordre du jour.

Dans le contexte actuel, les dividendes reçus de Nornickel auraient permis à Rusal de renforcer sa marge de manœuvre financière. Ce dernier a d’ailleurs effectué lundi une levée obligataire de 6 milliards de yuans, soit l’équivalent de 840 millions d’euros. Les titres ayant une maturité de 2,5 ans portent un coupon annuel de 3,75%. En juillet, Rusal a été la première entreprise à se financer dans la devise chinoise sur le marché russe, en plaçant 4 milliards de yuans à 5 ans. Les obligations émises offraient un coupon annuel de 3,9% payable sur une base semestrielle.

Le London Metal Exchange (LME)devrait indiquer vendredi prochain s’il met ou non un embargo sur les livraisons de nickel russe. En cas d’interdiction, le premier producteur mondial de nickel, également présent dans le cuivre, le cobalt ou le palladium, serait amené à se tourner vers la Chine pour maintenir ses exportations, quitte à accepter des prix moins élevés.