Les syndicats canadiens de Ford ratifient l’accord sur les salaires

Ford a réussi à mettre fin au conflit qui l’opposait à ses salariés au Canada. Le syndicat Unifor a annoncé dimanche que ses membres avaient ratifié la nouvelle convention collective triennale proposée quelques jours plus tôt par le constructeur américain. L’accord conclu offre une hausse de salaire de 15% sur la durée de l’accord, soit trois fois plus que l’augmentation accordée en 2020. Dans le détail, la hausse sera de 10% la première année, puis de respectivement 2% et 3% la deuxième et la troisième année. Une progression salariale accélérée est prévue pour les nouveaux employés.

L’accord comprend une prime de productivité et de qualité de 10.000 dollars canadiens (environ 6.950 euros) pour tous les salariés permanents à temps plein et de 4.000 dollars pour les travailleurs temporaires. Il inclut aussi une amélioration du régime de retraite, des congés payés supplémentaires et des investissements destinés à faciliter la transition vers les véhicules électriques. Il s’appliquera aux membres d’Unifor travaillant dans les usines de l’entreprise en Ontario, mais également dans ses centres de distribution situés dans cette même province ainsi qu’en Alberta. Au total, plus de 5.600 salariés de Ford au Canada seront concernés.

«Ce contrat mise sur nos employés dévoués et talentueux qui ne ménagent aucun effort et qui restent concentrés sur les tâches essentielles d’assemblage de nos véhicules et de construction de nos moteurs et de nos composants pour améliorer la satisfaction de la clientèle et assurer les services de livraison de pièces détachées à nos plus de 400 concessionnaires », a déclaré dans un communiqué Bev Goodman, directrice générale de Ford Canada. Unifor n’a à ce stade pas conclu d’accord similaire avec Stellantis ou General Motos (GM) pour éviter des grèves dans leurs usines canadiennes.

Aux Etats-Unis, les trois groupes automobiles sont toujours aux prises avec la grève déclenchée voici dix jours par le syndicat United Auto Workers (UAW). Ford semble là encore mieux tirer son épingle du jeu puisque le syndicat, qui réclame notamment une hausse salariale de 40% sur quatre ans, a fait état de «réels progrès » effectués avec ce constructeur, ce qui fait qu’une seule de ses usines fait face à un débrayage. A contrario, les 38 centres de distribution de pièces détachées de GM et de Stellantis sont depuis vendredi intégrés au mouvement social. Ces sites, situés dans vingt Etats américains, emploient autour de 5.600 adhérents de l’UAW sur les 146.000 membres du syndicat qui travaillent pour les trois constructeurs de Detroit.

Le conflit a en outre pris un virage politique puisque le président américain Joe Biden, invité par l’UAW a venir sur un piquet de grève, a fait savoir qu’il se rendrait mardi dans le Michigan «par solidarité» avec les salariés concernés, alors que son rival Donald Trump doit prononcer le lendemain un discours dans ce même Etat.