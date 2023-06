Les relations se réchauffent entre Glencore et Teck Resources

Après avoir échoué par deux fois à s’emparer du canadien Teck Resources, Glencore a décidé d’adopter une approche plus sélective. Le groupe minier anglo-suisse a indiqué lundi qu’il avait fait une offre d’achat en numéraire sur les seules activités de charbon métallurgique de son concurrent. Alors que le montant de cette offre demeure inconnu, Teck Resources a confirmé dans un communiqué distinct avoir reçu une proposition «préliminaire, conditionnelle et non contraignante» de Glencore. Son conseil d’administration a l’intention de l’étudier, tout en évaluant les manifestations d’intérêt émanant d’autres candidats pour son activité charbonnière, en vue de «préserver les intérêts de ses actionnaires et de l’ensemble de ses parties prenantes», souligne-t-il.

Cette initiative «représente sans doute une troisième option pour Glencore», relève Bryce Adams, analyste chez CIBC Capital Markets. En cas d’accord avec son rival canadien également présent dans les métaux, Glencore a l’intention de rapprocher les actifs charbonniers de Teck avec ses propres activités dans le charbon thermique en vue de scinder ce pôle élargi (nommé ‘Coalco’), après s’être préalablement désendetté.

Il estime que cette scission pourrait intervenir dans un délai compris entre 12 et 24 mois suivant la clôture de l’acquisition. Son objectif consisterait à «plafonner l’endettement net du groupe à environ 5 milliards de dollars, contre un niveau actuel d’environ 10 milliards de dollars, tout en poursuivant notre engagement de conserver une note de crédit solide correspondant au minimum au niveau BBB/Baa». Sa note actuelle est BBB+ chez S&P et Baa- pour Moody’s, assortie dans les deux cas d’une perspective positive.

A lire aussi:

Une combinaison permettant des synergies dans le marketing

Le producteur et négociant en matières premières estime qu’une telle combinaison «contribuerait à maintenir et, dans la mesure du possible, à développer la présence ainsi que les investissements du groupe dans le charbon métallurgique au Canada», tout en respectant les programmes établis en matière environnementale ou sociale dans ce pays. Selon les analystes d’UBS, les deux entreprises pourraient réaliser des économies si elles parvenaient à combiner leurs activités dans ce domaine. La banque suisse anticipe en effet «des synergies marketing significatives dans l’intégration des mines de charbon métallurgique de Teck avec la plateforme de négoce de charbon de Glencore».

Cette source d’énergie fossile est délaissée par de nombreux investisseurs qui voient dans le charbon un obstacle au processus de transition énergétique. Glencore fait d’ailleurs face à la pression du fonds activiste Bluebell Capital Partners qui s’est opposé en avril à l’offre publique d’achat de 22,5 milliards de dollars déposée par le groupe anglo-suisse sur Teck Resources, en estimant que cette transaction serait «destructrice de valeur».

Soucieux de verdir la palette de ses activités, Glencore a noué voici deux mois un partenariat avec Iberdrola et FCC en vue de fournir des services de recyclage de batteries lithium-ion dans la péninsule ibérique.