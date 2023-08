Les obligations d’entreprises surperforment dans l’obligataire

2023, année de l’obligataire ? Oui, mais à condition d’avoir misé sur les obligations d’entreprises. Alors que les obligations souveraines enregistrent depuis le début de l’année des performances mitigées, le marché du crédit surperforme. Les emprunts d’Etat de la zone euro affichaient un gain total (total return) de 2,3% à fin juillet et les Treasuries de 1,5%, tandis que les Gilts britanniques accusaient une perte de 3%. De leur côté, les obligations d’entreprises enregistraient des gains compris entre 3% et plus de 6%, rattrapant une partie des pertes de 2022. Ces valeurs ont profité de la résilience des économies occidentales et de rendements plus vus depuis une dizaine d’années, tandis que les emprunts d’Etat sont restés très volatils face à une inflation persistante.

Sur le marché du crédit, dans la zone euro, les obligations corporate investment grade (IG), qui offrent la meilleure qualité, avaient déjà progressé de 3,2% à fin juillet, selon les données de Deutsche Bank, avec une légère surperformance des bancaires (+3,3%) par rapport aux entreprises non financières (+3,1%), et ce, malgré la crise des banques régionales aux Etats-Unis et le choc de la défaillance de Credit Suisse en Europe de mars dernier. C’est l’inverse du marché américain où les entreprises surperforment sur ce compartiment de la dette de qualité avec un gain de 4% (+3,6% pour les banques). L’ensemble des dettes corporate IG en dollar progressent de 3,9% à fin juillet.

Le compartiment le plus risqué, celui du high yield (HY), surperforme le marché du crédit avec des gains de 5,6% sur le marché euro et de 6,4% sur le marché dollar. Le marché en livre sterling, beaucoup plus confidentiel, bondit de 7,1%. Cette reprise en lien avec celle des marchés actions depuis le début de l’année des deux côtés de l’Atlantique, avec des progressions à deux chiffres et parfois supérieures à 20%. Le HY est corrélé aux actions.

Résilience de l’économie

Plusieurs moteurs ont contribué à la performance des différents compartiments du crédit. D’abord le portage, c’est-à-dire le taux de rendement offert par la classe d’actifs. A 4% pour l’IG et 7-8% pour le HY, les investisseurs sont revenus en masse sur le crédit, car à ces niveaux de rendement la classe d’actifs offre de nouveau un coussin pour amortir les chocs, notamment une hausse des taux de défaut modérée dans le HY, au-delà de quelques cas bien spécifiques et identifiés par les investisseurs. Le marché parie sur le scénario d’un atterrissage en douceur de l’économie.

C’est l’autre moteur de la performance du crédit cette année. En 2022, la classe d’actifs, et certains secteurs industriels en particulier, avait été affectée par la crainte d’une forte récession, notamment en Europe, devant la perspective d’une crise énergétique cet hiver. Elle n’a pas eu lieu. Les investisseurs ont revu leurs anticipations de croissance à la hausse, ce qu’ont confirmé les publications de PIB au premier semestre. Or c’est l’environnement de croissance modérée qui est le plus favorable pour la classe d’actifs car les entreprises sont prudentes dans leurs projets et leur gestion, avec souvent la volonté d’améliorer leur bilan en se désendettant.

Ce contexte plus favorable a permis un resserrement des spreads de crédit, la prime de risque crédit, qui avaient bondi en 2022 en raison de la crainte d’une détérioration de la conjoncture, mais aussi de la forte hausse des taux. Les primes de risque restent supérieures à leur niveau d’avant la crise bancaire de mars, à 150 points de base (pb) pour l’IG et 440 pb pour le HY, mais ont nettement réduit par rapport aux pics de l’an dernier. L’environnement, sans être stabilisé, est également devenu plus favorable avec une baisse de l’inflation qui offre de la visibilité sur les politiques monétaires des banques centrales, qui sont désormais proches de la fin de leur resserrement.

Enfin, si l’activité sur le primaire a repris, notamment sur le HY, après une année quasi-blanche pour les émetteurs les plus risqués, et en dents de scie pour les autres, elle reste limitée alors que la hausse des taux rend plus prudentes les entreprises dans leurs stratégies de financement. L’offre réduite de papier sur le marché primaire a un impact positif sur la performance des obligations sur le marché secondaire, d’autant que la classe d’actifs a beaucoup collecté en début d’année, notamment avec le lancement de nombreux fonds datés.

«Nous maintenons nos prévisions de performance positive sur l’année 2023 (pour le HY) essentiellement expliquée par le portage, note Akram Gharbi, responsable de la gestion HY chez La Française AM. A moyen terme (6 à 12 mois), la baisse des taux courts en anticipation d’une inflexion des politiques monétaires des banques centrales pourrait être un contributeur important à la performance de la classe d’actifs.» Ce dernier rappelle qu’aux États-Unis, depuis 1995 (soit sur les 5 derniers cycles monétaires) lorsque la Fed achevait sa hausse des taux, la performance du marché HY dans les 9 à 12 mois qui suivaient était positive dans 100% des cas et oscillait entre + 6,4% et +12,3%, essentiellement du fait de l’effet taux, la contribution de la composante spreads restant relativement modeste. Le marché n’est pas encore dans cette configuration.

Et le risque d’une récession demeure avec la perspective d’une hausse des défauts supérieure aux anticipations du marché, d’autant que les niveaux auxquels doivent se refinancer certaines entreprises HY deviennent prohibitifs. D’aucuns jouent la prudence : «bien que les taux américains à 10 ans semblent proches du pic du cycle, la volatilité et l’incertitude demeurent. Les valorisations se situent toujours autour de leur moyenne à long terme, mais sont plus serrées qu’au début de l’année, tandis que les conditions financières se sont encore durcies», concluent les gérants crédit de Robeco.

