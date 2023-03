Les marchés de l’électricité ont été bouleversés en 2022

L’Agence Internationale de l’Energie (AIE) revient, dans son rapport annuel sur le marché de l’électricité, sur une année 2022 compliquée. La demande mondiale a augmenté de près de 2%, contre une croissance moyenne de 2,4% sur 2015-2019, mais ce chiffre masque de profondes disparités. Ainsi, la consommation en Inde et aux Etats-Unis a fortement progressé (+8,4% et +2,6% respectivement), tirée par une croissance économique robuste. A l’inverse, la croissance de la demande chinoise a été bien en deçà de sa tendance, puisqu’elle n’a crû que de 2,6 % en 2022, contre une moyenne pré-pandémique de plus de 5%.

C’est en Europe que les prix élevés de l’électricité (deux fois plus élevés qu’en 2021 en moyenne) ont le plus pesé. La demande s’est contractée de 3,5%, l’hiver doux et la destruction de demande ayant limité la consommation. Les prix ont été soutenus par une génération hydroélectrique faible (en baisse de 20% à 30% par rapport à sa moyenne historique) et une baisse de 17% de la génération nucléaire. Malgré son coût, la génération à partir de gaz a ainsi progressé de 2% en 2022. Reflet de marchés soumis à des circonstances exceptionnelles, la France est devenue importatrice nette d’électricité pour la première fois depuis des décennies tandis que le Royaume-Uni en est devenu exportateur.

Il semble par ailleurs prématuré d’estimer que l’Europe a échappé à la crise de l’énergie. Certes, les stocks de gaz sont élevés pour la saison, mais les marchés à terme de l’électricité intègrent des prix élevés pour l’hiver 2023/2024 (jusqu’à cinq fois supérieurs à leur moyenne de 2019), une indication des incertitudes sur l’approvisionnement en gaz cette année. La demande rebondirait, en croissance de 1,4% en 2023.

Au cours des trois prochaines années, plus de 70 % de la croissance de la demande mondiale d'électricité devrait provenir de la Chine, de l’Inde et de l’Asie du Sud-Est, estime l’AIE. L’essentiel (90%) de l’offre additionnelle sera constituée de capacités nucléaires et renouvelables.