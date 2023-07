Les héritiers Barrière prennent seuls les commandes du groupe

Seule aux commandes. La famille Barrière va détenir 100% du capital du groupe d’hôtellerie de luxe et de casinos, via sa holding Société de Participation Deauvillaise (SPD), après la sortie de Fimalac, officialisée ce week-end.

La holding du milliardaire Marc Ladreit de Lacharrière cède sa participation de 40% au capital du groupe, pour un montant d’environ 325 millions d’euros. Il a aussi vendu le 21 juillet ses 10% de la Société Fermière du Casino Municipal de Cannes (SFCMC), une opération annoncée fin juin, ce qui permet aux héritiers Barrière de détenir 70,5% du capital de cette filiale cotée en Bourse.

Fimalac avait relayé en 2011 le groupe hôtelier Accor au capital, après que le projet d’introduction en Bourse du groupe fondé en 1911 eut capoté. Marc Ladreit de Lacharrière avait alors acquis 34% du capital pour 186 millions d’euros, puis une annulation de titres avait fait remonter sa part à 40%.

Le groupe Barrière est un fleuron du luxe français. Il a réalisé 1,3 milliard d’euros de chiffre d’affaires pour son exercice clos au 31 octobre 2022, rassemble 19 hôtels, 32 casinos et une centaine de restaurants. Parmi ses pépites, le Normandy à Deauville, le casino d’Enghien-les-Bains et le Fouquet’s, dont la marque est déclinée dans le monde entier.

Passage de témoin douloureux

Cette montée au capital s’inscrit dans le cadre du passage de témoin annoncé en avril à la gouvernance du groupe. Dominique Desseigne, qui le présidait, mais n'était que l’usufruitier des parts détenues par ses deux enfants dans SPD, a laissé la place à ces derniers, Alexandre Barrière et Joy Desseigne-Barrière. Le premier dirigeait depuis 2021 la stratégie et le développement du groupe, mais aussi l’international et le développement des jeux en ligne. Sa soeur, née en 1990, pilotait le marketing et l’innovation et vient de prendre la présidence des conseils d’administration de la SFCMC et de la Société Immobilière et d’Exploitation de l’Hôtel Majestic (SIEHM).

Entre Dominique Desseigne, qui s'était retrouvé seul aux commandes après le décès de Diane Barrière, héritière du groupe, en 2001, et ses enfants, le passage de relais s’est fait dans la douleur. Le dirigeant de 78 ans et Alexandre Barrière se sont opposés sur la stratégie en pleine pandémie de Covid. Les tensions ont culminé en 2022, jusqu'à ce que les deux hommes signent le traité de paix et que les administrateurs finissent par se ranger à l’idée de la succession.

Dans ce processus, deux hommes à l’origine proches de Dominique Desseigne ont joué les pacificateurs et permis une sortie par le haut: Marc Ladreit de Lacharrière, donc, et Nicolas Sarkozy, administrateur jusqu’en 2023. Dans le communiqué du groupe, Alexandre Barrière et Joy Desseigne-Barrière adressent d’ailleurs «leurs chaleureux remerciements» au patron de Fimalac et «toute leur gratitude» à l’ancien président de la République.