Les exportations d’Airbus Defence & Space sont retardées par Berlin

Thales a indiqué samedi qu’il prévoyait de recruter plus de 12.000 salariés dans le monde en 2023, dont 4.000 créations de postes et environ 5.500 recrutements dans l’Hexagone. Les embauches, qui concerneront particulièrement la recherche-développement et les fonctions support, seront ventilées dans tous les secteurs du groupe, y compris l’aéronautique qui avait été sinistré pendant la crise sanitaire due au Covid-19. En 2022, 11.500 personnes ont été embauchées, dont 32 % de femmes, portant les effectifs à 77.000 salariés - sans compter les 4.500 personnes de sa division de transports terrestres en cours de cession.