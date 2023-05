Les entreprises familiales s’ouvrent davantage aux dirigeants extérieurs

Savoir transmettre pour survivre et être prospère. Un défi auquel est confrontée toute entreprise familiale. Une série d’entretiens menés par le cabinet de conseil en leadership Russell Reynolds Associates, en partenariat avec l’université Bocconi, de Milan, auprès de dizaines de dirigeants de grandes entreprises familiales européennes, met en évidence un dénominateur commun à toutes ces sociétés : les besoins et la croissance de l’entreprise passent avant les souhaits de la famille. Mais en privilégiant leurs intérêts, ces entreprises servent en réalité aussi ceux de la famille.

Comment, alors, articuler le rôle de la famille au capital – arbitrage entre différentes branches pour maintenir un leadership familial –, dans la gestion de la société – dirigeants externes ou pas – et dans la gouvernance familiale – au sein du conseil de famille ? Autant de questions qui méritent qu’on y réfléchisse… en famille.

Dans ce contexte, quel sera le meilleur leader pour poursuivre le succès de l’entreprise ? Aujourd’hui, les entreprises familiales «s’ouvrent à une réflexion sur les dirigeants non familiaux et n’hésitent plus à faire appel à des conseils extérieurs pour y réfléchir», se félicite Florence Ferraton, managing director de Russell Reynolds Associates, en charge du bureau de Paris. Toutefois, travailler avec une famille nécessite de s’inscrire dans la durée pour en obtenir la confiance. «L’équilibre entre la logique familiale et la logique business est de plus en plus complexe et nécessite du courage de la part des dirigeants. Quand ceux-ci sont externes, ils doivent adhérer à la forte culture d’entreprise et faire preuve de loyauté envers la famille», poursuit Florence Ferraton.

Dans son récent guide sur la transmission des PME et ETI, l’Institut français des administrateurs (IFA) met en exergue le rôle de l’administrateur indépendant pour préparer la transmission de l’entreprise au sein ou à l’extérieur de la famille. Un travail de long terme, qui nécessite de mettre en place une gouvernance adaptée, d’accueillir et de former les nouvelles générations, mais aussi de s’appuyer sur des tiers – conseils extérieurs ou réseaux de pairs – pour s’ouvrir à une transmission à des tiers.

Parler au monde d’une seule voix

A la troisième génération, huit familles sur dix ont un directeur général qui n’est pas issu de leurs rangs, constate Russell Reynolds dans son étude, menée auprès d’un échantillon représentatif de dirigeants. Un choix qui n’est pas un aveu d’échec, mais permet de fixer plus librement la stratégie de l’entreprise, sans être lié par une tradition, ni empêtré dans d’éventuels conflits. En effet, à partir de la troisième génération, l’arrivée de membres plus jeunes au sein de la famille crée une multiplication des points de vue. «Une bonne gouvernance s’impose pour parler au monde d’une seule voix, en conservant en interne les débats, souligne Nicolas Schwartz, managing director chez Russell Reynolds Associates à Paris. Il convient aussi de faire face aux voix discordantes, soit en les écoutant, soit en leur demandant de s’aligner.»

Quant aux éventuels candidats descendants de fondateurs, ils sont davantage «challengés» par des dirigeants externes. Au bout du compte, les meilleurs – familiaux ou non – seront choisis. Ils devront alors dépasser les conflits internes tout en maintenant un dialogue avec des familles qui ont une vision de très long terme pour leur entreprise, avec un horizon de temps qui dépasse leur propre vie.

Les schémas sont différents d’une entreprise à l’autre, tant sur la gouvernance que sur la présence ou non d’investisseurs privés ou publics au capital. Surtout, «les valeurs constituent la clé de voûte du modèle de gouvernance familiale, poursuit Nicolas Schwartz. Ces valeurs (entrepreneuriat, écologie, inclusion sociale, formation, etc.), développées dans une charte familiale, peuvent être un atout d’attractivité, de communication et de développement.»◆