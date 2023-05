Les entreprises familiales réussissent mieux avec moins de R&D

Le luxe français a tous les honneurs. En pleine lumière pour ses récentes performances boursières, qui ont fait de Bernard Arnault l’homme le plus riche du monde, le secteur a été mis en avant par une récente étude de Credit Suisse sur les entreprises familiales cotées en Bourse.

Avec LVMH, L’Oréal, Hermes et Christian Dior (holding de contrôle de LVMH), la France occupe les première, troisième, quatrième et cinquième place du classement des plus grands groupes cotés européens détenus à au moins 20% par son fondateur et sa famille, selon le critère de la capitalisation boursière. Seul le suisse Roche s’intercale, à la deuxième place.

Kering et Dassault Systèmes permettent à l’Hexagone de compter six représentants dans le top dix européen. Au niveau mondial, le podium revient toutefois à trois entreprises américaines : Alphabet, maison mère de Google, Tesla et Meta (Facebook).

Autant de champions dans leurs domaines respectifs qui illustrent la capacité des entreprises familiales à devenir de vraies «success story». Selon l’étude publiée fin mars par la banque suisse et qui porte sur 1.000 sociétés familiales dans le monde, ces compagnies à la structure actionnariale particulière affichent en moyenne des performances financières supérieures à celles dont les propriétaires ne partagent pas un même arbre généalogique. Sur 15 ans, elles bénéficient d’un taux de croissance supérieur d’environ 4 points, même si cet avantage tend à se réduire dans le temps et ne ressortait plus qu’à 2 points à fin 2021. Leur rentabilité est également supérieure tant en matière de marge d’excédent brut d’exploitation (+2 points en moyenne) que de retour sur investissement des flux de trésorerie avec un CFROI supérieur de 1,5 à 2 points.

Avantage aux premières générations

Des performances qui se retrouvent en Bourse. Entre janvier 2006 et décembre 2022, les entreprises familiales étudiées par Credit Suisse ont vu leur capitalisation multipliée par trois quand le groupe de contrôle d’entreprises «classiques» gagnait moins de 100%. Le tout en affichant un taux de distribution de dividendes médian équivalent voire légèrement supérieur depuis 2012.

La capacité des groupes à actionnariat familial à afficher de solides progressions boursières tend toutefois à s’éroder avec les générations, note Credit Suisse. Alors que les premières (celle du fondateur) et deuxièmes affichent des hausses de l’ordre de 250% sur 15 ans, la troisième tombe à moins de 200% et celles au-delà tournent autour de 100%, plus proches des performances des entreprises non dynastiques.

La réussite des groupes familiaux est d’autant plus surprenante que, selon l’étude de la banque suisse, ils investissent moins en recherche et développement (R&D) que les autres. Depuis 2006, ils dépensent entre 3% et 4% de leur chiffre d’affaires en R&D contre 5-8% pour les sociétés classiques. L’écart est particulièrement marqué aux Etats-Unis avec une moyenne à 7,4% contre 12%. Il l’est moins en Europe (4,4% contre 5,2%) mais n’en reste pas moins réel.

De telles différences dans la politique d’innovation s’expliqueraient notamment par une plus grande prudence des actionnaires familiaux, attachés à assurer la pérennité de leur entreprise. Ils seraient aussi moins enclins à utiliser l’endettement pour se financer et plus généreux avec leurs actionnaires, ce qui réduiraient leur capacité à investir dans de larges programmes de recherche.

La force de la stabilité

Ces moindres dépenses ne se traduisent toutefois pas forcément par une innovation en berne selon plusieurs études académiques recensées par Credit Suisse. Le taux de conversion entre les efforts consentis en termes de R&D («innovation input») et les résultats tangibles («innovation output») tels que la part des ventes réalisées grâce à de nouveaux produits ou le nombre de brevets accordés est meilleur pour les entreprises familiales selon une étude réalisée par quatre chercheurs dans 42 pays.

Cette transformation plus efficace s’expliquerait par un niveau de capital humain supérieur dans ce type de sociétés, lui-même dû à un bon taux de rétention des salariés y compris dans le top management. Credit Suisse note ainsi que parmi les 20 plus grands groupes de son échantillon, 40% des directeurs généraux sont en place depuis plus de dix ans, contre seulement 15% dans les entreprises classiques. Une stabilité susceptible de faciliter la communication et la confiance. Deux éléments clés qui peuvent aider à réduire les coûts et à accélérer le cycle de développement d’une nouvelle idée.

Au-delà du cas des sociétés familiales, ce constat pousse les économistes de la banque suisse à interroger jusqu’à la pertinence des dépenses en R&D en tant qu’indicateur fiable pour juger de la force d’innovation d’une entreprise.