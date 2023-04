Les entreprises européennes tiennent à fidéliser leurs actionnaires

La santé financière retrouvée des entreprises européennes devrait leur permettre de satisfaire encore plus leurs actionnaires dans un proche avenir. Les dividendes qui leur seront versés en 2022 par les sociétés membres de l’indice boursier MSCI Europe sont en effet attendus en hausse de 8% d’un an sur l’autre pour s’élever à environ 410 milliards d’euros, selon l’étude annuelle publiée ce jeudi par Allianz Global Investors. Cela représenterait un nouveau record après le montant de 378 milliards d’euros distribué l’an dernier, qui reflétait une reprise en V après l’effondrement des dividendes versés en 2020.

En raison de la crise sanitaire, le rendement des dividendes dans la région a chuté au cours des deux dernières années. Toutefois, à environ 2,5 % en 2021, celui-ci ressortait encore nettement au-dessus des rendements nominaux de nombreux titres du marché obligataire. En Allemagne, en France et en Italie, le taux de croissance des dividendes devrait être compris entre 10% et 13% en 2022 et il atteindrait même une fourchette comprise entre 15% et 20% en Espagne. La progression serait plus modeste au Royaume-Uni, de l’ordre de 4%, compte tenu des charges persistantes afférentes au Brexit qui pénalisent toujours l’économie britannique.

Une fluctuation des dividendes inférieure à celle des bénéfices

Si, dans de nombreux pays européens, un nombre d’entreprises moins élevé qu’avant la pandémie a distribué des dividendes, celles qui sont en mesure de le faire ont voulu offrir davantage à leurs actionnaires après les défis industriels et financiers provoqués par le Covid-19. «Cela reflète une fois de plus que la politique de dividendes de nombreuses entreprises vise à des versements réguliers, et parfois même à une augmentation régulière», déclare Jörg de Vries-Hippen CIO Equity Europe chez AllianzGI.

D’une manière générale, la fluctuation des dividendes est d’ailleurs bien inférieure à celles des bénéfices sur le long terme, ce qui apporte de la stabilité aux portefeuilles en période de marasme boursier. «D’après nos calculs, la volatilité moyenne des actions des entreprises versant des dividendes est sensiblement et systématiquement inférieure à celle des entreprises qui n’en versent pas - nous parlons d’une différence de plus de 10 points de pourcentage pour le vaste marché européen des actions», constate Hans-Jörg Naumer, responsable Global Capital Markets & Thematic Research chez AllianzGI.