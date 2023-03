Les entreprises d’Ile-de-France résistent bien au contexte difficile

Il existe un dynamisme entrepreneurial en France et en Ile-de-France », assure la direction des entreprises de la Banque de France (BdF), au terme d’une enquête conduite entre novembre dernier et mi-janvier auprès de 1.400 chefs d’entreprises de la région. L’objectif était de recueillir le ressenti des dirigeants d’entreprises suite à l’inflation et à la hausse des prix de l’énergie intervenues l’an dernier.

Toutefois, les affaires ont été bonnes l’an dernier, en général. Selon les estimations des répondants, la production a progressé, notamment dans les services marchands (32%), avec un effet rattrapage dans l’hébergement et la restauration. Dans l’industrie, les chiffres d’affaires ont augmenté de 11% en moyenne et dans la construction de 4%. Si l’effet prix a joué partout, le secteur de la fabrication de matériel s’est révélé dynamique, notamment dans les transports et en particulier dans l’aéronautique. A l’inverse, l’automobile, l’électrique et l’électronique ont connu plus de difficultés, suite aux difficultés d’approvisionnement en puces.

Marges entamées

Globalement, les entreprises ont maintenu leur rentabilité en répercutant les hausses de coûts dans les ventes, notamment dans les services marchands. A rebours, la construction souffre : le quart des entreprises du secteur voient leur marge se dégrader, une proportion qui grimpe à plus de 30 % dans l’industrie.

En janvier, selon l’enquête de la Chambre de commerce et d’industrie Paris IdF, les carnets de commandes étaient de bon niveau mais les prévisions pour 2023 sont moins fortes, avec une hausse des ventes prévue de 10% dans les services marchands, de 5% dans l’industrie et de 3% dans la construction. Il est vrai qu’après une croissance de 2,6% l’an dernier en France, la BdF prévoit un ralentissement à 0,3% cette année mais les dirigeants écartent l’hypothèse d’une récession. Les prix de l’énergie sont mieux maîtrisés depuis l’automne dernier. Le reflux progressif de l’inflation devrait détendre les conditions de financement.

Malgré ces voyants, positifs pour 2024 et après, les entreprises restent préoccupées, notamment les petites entreprises. Elles subissent l’impact des hausses des prix de l’énergie - important ou très important pour 50% d’entre elles - et redoutent la baisse de leurs ventes.