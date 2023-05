Les désaccords s’accentuent sur la gouvernance future d’Enel

L’assemblée générale (AG) d’Enel devra arbitrer mercredi un sujet épineux pour la gouvernance de l’énergéticien. Le Trésor italien, qui contrôle 23,6% de son capital, a l’intention de remanier les deux tiers du conseil d’administration en proposant une liste de six nouveaux candidats, dont trois administrateurs indépendants. Pour présider cette instance, Rome prône la nomination de Paolo Scaroni, âgé de 76 ans, qui a une grande expérience du secteur puisqu’il a été dans le passé administrateur délégué d’Enel et du groupe d’hydrocarbures Eni, ce qui correspond au poste de directeur général dans la Péninsule. Il est actuellement président du club de football AC Milan.

Le fonds d’arbitrage Covalis, qui détient moins de 1% du capital d’Enel, a fustigé «un processus de nomination opaque», ajoutant «ne pas comprendre les projets du gouvernement» concernant l’énergéticien. L’investisseur britannique a publié une liste alternative composée de six administrateurs indépendants et proposé l’ancien banquier Marco Mazzucchelli pour prendre la tête du conseil. Disposant de plus de 30 ans d’expérience dans le secteur financier, ce dernier a occupé diverses fonctions de direction au sein de Morgan Stanley, Monte Paschi, San Paolo IMI, Credit Suisse, RBS et Julius Baer.

Sauvegarder une supervision indépendante

La société de conseil aux investisseurs Glass Lewis, soucieuse de préserver les intérêts des actionnaires minoritaires, a appuyé vendredi cette proposition. S’il était élu à la tête du conseil d’administration, Marco Mazzucchelli «serait mieux placé pour sauvegarder une supervision indépendante du groupe et il contrebalancerait la présence du directeur général au conseil», estime Glass Lewis dans un rapport. Une troisième liste plus réduite de candidats a été déposée par Assogestioni, entité qui regroupe des sociétés de gestion ayant ensemble environ 2% du capital d’Enel.

Dans tous les cas de figure, le départ de Michele Crisostomo, avocat qui dirige le conseil d’administration du groupe depuis mai 2020, semble donc inévitable.

Mais Rome projette également d’évincer l’actuel administrateur délégué Francesco Starace, âgé de 68 ans. En poste depuis mai 2014, il était depuis l’automne dernier dans le collimateur du gouvernement de droite conduit par Giorgia Meloni. Sous la pression de ses partenaires de coalition (La Ligue et Forza Italia), la Première ministre a décidé de ne pas lui accorder un quatrième mandat en lui préférant Flavio Cattaneo, l’actuel directeur général du groupe ferroviaire privé Italo-NTV. Agé de 59 ans, ce dernier a dirigé durant de nombreuses années Terna, l’opérateur du réseau à haute tension transalpin, avant de faire un bref passage à la tête de Telecom Italia.

Un nombre d’administrateurs a priori inchangé

Le débat sur la gouvernance du groupe devrait être d’autant plus animé lors de l’AG que la société de conseil aux investisseurs ISS, concurrente de Glass Lewis, a recommandé la semaine dernière aux actionnaires d’avaliser les propositions de Rome sur la composition du nouveau conseil d’administration et le choix de l’administrateur délégué.

Le gouvernement italien soutient par ailleurs les propositions émanant du conseil d’administration sortant d’Enel. L’instance prévoit de maintenir sa composition à neuf membres, incluant l’administrateur délégué, soit le nombre maximum autorisé par les statuts de l’entreprise. La durée de leur mandat resterait fixée à trois ans, en cohérence avec l’échéance du plan industriel. Le Trésor italien a également l’intention d’avaliser la rémunération brute de 80.000 euros par an proposée pour chaque administrateur, à l’exception du président qui percevrait annuellement 90.000 euros. A ces montants s’ajoutera le remboursement des frais liés à leur fonction.