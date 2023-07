Les conseils d’administration doivent s’adapter à un actionnariat en demande d’ESG

Quel impact de l’évolution de l’actionnariat sur le travail du conseil d’administration ? La commission prospective de l’Institut français des administrateurs (IFA) vient récemment de publier son rapport, donnant des pistes de réflexion aux administrateurs dans un monde où les performances environnementales, sociétales et de gouvernance (ESG) pèsent autant, si ce n’est plus, que les seuls résultats financiers.

«Les relations entre actionnaires et entreprises évoluent considérablement : en particulier, beaucoup de fonds d’investissement expriment désormais des exigences sociétales envers l’entreprise. Nous avons donc cherché à anticiper les conséquences sur le travail du conseil d’administration des attentes nouvelles et parfois contradictoires des actionnaires», résume Pierre-Yves Gomez, économiste et membre de la commission prospective et recherche de l’IFA.

La gouvernance d’entreprise est comprise comme l’articulation de trois pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir de surveillance et le pouvoir souverain (actionnaires, sociétaires…), rappelle au préalable Pierre-Yves Gomez. Pouvoir souverain qui assure la légitimité ultime des deux autres. Quant à ses acteurs, ils ont trois options : «voter avec les pieds» et sortir du jeu en cédant leurs titres, prendre la parole pour imposer leur opinion aux autres (voice), ou rester fidèles (loyalty), selon la grille de lecture de l’économiste américain Oliver Hirschman.

Avec la prise en considération des enjeux environnementaux et sociaux depuis les années 2010, l’actionnaire est devenu plus actif. Les investisseurs n’ont pas vraiment le choix. Ils sont liés par des obligations réglementaires, par des bonnes pratiques professionnelles, par la nécessité de s’aligner sur la concurrence, ou encore pour des raisons stratégiques, en misant sur une meilleure performance des entreprises intégrant l’ESG dans leur stratégie. Parallèlement, tout un réseau de coalitions s’est mis en place autour du climat (Glasgow Financial Alliance for Net Zero, Climate Action 100+, PRI, Investor Forum, etc.), tandis que les agences de conseil en vote (ISS, Glass Lewis, Proxinvest…) poussent les sujets ESG.

Les investisseurs ont une double contrainte : le rendement et l’ESG

Dans ce nouvel environnement, le rapport de l’IFA distingue deux types d’acteurs. D’une part, les actionnaires «activistes» qui prennent la parole pour faire avancer les entreprises en matière environnementale, sociale ou sociétale. Ils agissent par conviction ou par calcul stratégique opportuniste, en anticipant les effets positifs ou négatifs des scandales ESG sur la valeur d’une entreprise. D’autre part, les actionnaires suiveurs, notamment les plus grands fonds, comme BlackRock ou Vanguard, qui peuvent faire basculer le marché. Le rapport les considère davantage comme des «amplificateurs». Néanmoins, tous ces investisseurs sont soumis à une double contrainte : garantir des rendements et respecter les conditions ESG.

Parallèlement, des activistes environnementaux et sociétaux, en particulier des ONG, contestent les orientations des entreprises, via des contentieux juridiques, des dénonciations publiques, voire des pétitions. «Ce faisant, ils mettent en cause la légitimité des actionnaires dans l’exercice exclusif du pouvoir souverain au profit d’une vision de la souveraineté élargie aux parties prenantes de l’entreprise», note le rapport.

Ecouter, reformuler, arbitrer

Avec cette mutation de l’industrie financière et cette montée en puissance de l’activisme écologique, comment la gouvernance s’adapte-t-elle ?

Dans son rapport, l’IFA invite les administrateurs à suivre trois étapes : écouter, reformuler, arbitrer. Tout d’abord, écouter, par un dialogue régulier avec les investisseurs, notamment avec les fonds de conviction, pour mieux cerner leurs attentes et «les éléments de leur narratif». Mais aussi en développant une empathie sociétale, en sensibilisant les administrateurs aux signaux faibles. Ils doivent apprendre à anticiper les controverses le plus tôt possible, et pour cela s’informer, au-delà des éléments fournis par le management. Ce qui nécessite des moyens financiers.

Deuxième axe, les conseils doivent intégrer rapidement les attentes ESG, comme une exigence normale et non supplémentaire, «car les investisseurs sont partis beaucoup plus tôt et vite». Comment ? En définissant des stratégies à impact «valorisées comme telles par les marchés», avec une création de valeur qui intègre financier et extra-financier. Les conseils devront identifier les avantages concurrentiels de l’entreprise et la résilience de son modèle d’affaires. Cela nécessite «un intérêt pour l’innovation stratégique» et une «culture capable d’intégrer le narratif ESG dans celui de l’entreprise», prévient le rapport.

Enfin, il revient au conseil d’arbitrer entre les attentes des actionnaires et des activistes et l’intérêt de l’entreprise. Pour y parvenir, le rapport recommande d’avoir une «écologie d’investisseurs» suffisamment diversifiée et renouvelée, d’établir une méthodologie claire et publique pour hiérarchiser les attentes des actionnaires en matière d’ESG, de redéfinir la légitimité des administrateurs, et d’être transparent sur ses arbitrages. Concrètement, l’IFA propose au conseil de répondre à trois questions sur ses cibles et engagements ESG : A qui parle-t-on ? Sur quoi agit-on ? Qu’obtient-on ?

En guide de conclusion, le rapport de l’IFA va même plus loin, en ouvrant la porte à un «say on governance». Pour favoriser la confiance et l’adhésion des actionnaires, le conseil pourrait présenter systématiquement en assemblée générale son rapport sur la gouvernance et le soumettre à un vote consultatif.