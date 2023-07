Les changements chez Kering nourrissent l’espoir d’un rattrapage boursier

Est-ce le déclic boursier pour Kering ? Largement distancé en Bourse par ses compatriotes Hermès et LVMH, pénalisé depuis plusieurs années par un Gucci en perte de vitesse, le groupe de luxe a signé mercredi la plus forte hausse du CAC 40, +7,4% à 530,4 euros. Annoncée mardi soir, la réorganisation de la direction de Kering, qui se traduira par le départ en septembre prochain du PDG de Gucci, Marco Bizzarri, a donné le coup d’envoi à la hausse de l’action. Celle-ci s’est accentuée, dans l’après-midi, lorsque l’agence Bloomberg a révélé l’entrée de l’investisseur Bluebell Capital Partners au capital de Kering. Ni Bluebell ni Kering n’ont souhaité faire de commentaires.

Créé en 2019, le fonds activiste londonien s’est illustré dans l’Hexagone en contribuant à l’éviction du patron de Danone, Emmanuel Faber. Il a pris l’habitude d’accrocher à son tableau de chasse de grandes capitalisations, comme Bayer ou Glencore, pas toujours avec succès. En 2022, Bluebell s’est attaqué à un autre grand nom du luxe, Richemont. Il a échoué à faire élire son candidat, Francesco Trapani, ancien patron du joailler Bulgari, au conseil d’administration, et à faire modifier les statuts du groupe suisse. Mais a obtenu que les actionnaires de classe A disposent désormais d’un représentant attitré au conseil.

Comme chez Richemont, contrôlé par la famille Rupert, Bluebell n’obtiendra rien par la force chez Kering. Artémis, la holding de la famille Pinault, détient 42% du capital et 59% des droits de vote. Cela n’aurait pas empêché l’activiste de rencontrer des dirigeants du groupe pour évoquer trois sujets : des transactions, y compris le serpent de mer d’un mariage avec Richemont, des changements dans l’organisation et la relance de Gucci.

A lire aussi:

Ambitions dans les parfums

S’agissant du premier point, Kering a annoncé fin juin l’acquisition du parfumeur Creed. L’opération signe les ambitions retrouvées du groupe dans les parfums et cosmétiques haut de gamme, en plein essor. Le prix, tenu secret, aurait atteint 3,5 milliards d’euros selon le Financial Times, ce qui ferait ressortir un multiple de 23 fois l’excédent brut d’exploitation (Ebitda) de la cible.

Les annonces du 19 juillet ont quant à elles réveillé les investisseurs. Les analystes de la Société Générale sont ainsi repassés mercredi à l’achat sur la valeur.

Marco Bizzarri, PDG de Gucci depuis 2015 sera remplacé «pour une période transitoire» par Jean-François Palus, directeur général délégué de Kering, qui s’installera à Milan. Francesca Bellettini, l’actuelle PDG d’Yves Saint Laurent, deviendra directrice générale adjointe du groupe.

«Il devient maintenant très important que la nouvelle équipe de Gucci marque des buts et gagne des matchs, afin de donner aux investisseurs la certitude que nous sommes effectivement sur la bonne voie», commentaient mercredi les analystes de Bernstein. Après avoir connu la plus forte croissance de l’industrie du luxe entre 2015 et 2019, la marque italienne a commencé à perdre de son éclat avant la crise du Covid. Au premier trimestre, elle a enregistré des ventes quasi stables alors que celles de Louis Vuitton et d’Hermès ont progressé de près de 20%. Son nouveau directeur créatif, Sabato de Sarno, présentera sa première collection en septembre.

(avec Agefi Dow Jones)