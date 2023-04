Les activistes n’épargnent plus les groupes nippons

Le capitalisme japonais semble entré dans une nouvelle ère avec la montée de l’influence des investisseurs activistes dans la gouvernance des grandes entreprises. Confirmant une information dévoilée par le Financial Times, Elliott Investment Management a fait savoir vendredi qu’il était devenu «un investisseur important» dans Toshiba, alors que le conglomérat industriel en difficulté doit prochainement dévoiler les conclusions de ses réflexions stratégiques, qui pourraient conduire à son démantèlement.

Cette participation, qui demeure inférieure à 5%, place néanmoins le fonds américain parmi les dix premiers actionnaires du groupe industriel. L’action Toshiba a clôturé la séance sur un gain de 3,1% à 4.860 yens dans le sillage de cette annonce. «Notre investissement dans Toshiba reflète notre forte conviction dans la valeur sous-jacente de l’entreprise», a déclaré un porte-parole d’Elliott. Le relèvement de sa participation a été encouragé «par la nature constructive de notre engagement avec la société au cours des derniers mois», a souligné le fonds d’arbitrage, présent depuis 2017 au capital de Toshiba.

Après avoir enchaîné les plans de recentrage, ce dernier a rejeté au printemps dernier une offre d’achat de 20 milliards de dollars émanant de CVC Capital Partners. Il a en outre été contraint de se séparer d’une grande partie de son équipe dirigeante sous la pression de plusieurs actionnaires menés par les fonds Effissimo Capital Management et Farallon Capital Management. L’investissement financier accru d’Elliott dans Toshiba consolide sa présence dans l’Archipel, puisque le fonds avait investi près de 3 milliards de dollars (2,6 milliards d’euros) dans SoftBank Group au début de l’année 2020. Il a depuis lors diminué le niveau de sa participation mais demeure présent au capital du conglomérat technologique.

D’autres investisseurs activistes américains ont également mené des offensivesau Japon, notamment dans l’industrie électronique, comme Third Point qui s’est attaqué en vain à Sony en 2019 ou ValueAct qui a eu davantage de succès auprès d’Olympus, puisqu’il a réussi à faire nommer trois représentants étrangers à son conseil d’administration. ValueAct est en outre actionnaire du spécialiste des consoles de jeux Nintendo et de Seven & I Holdings qui contrôle plusieurs chaînes de distribution. Selon des statistiques publiées par la banque Lazard, dix campagnes activistes visant des sociétés japonaises ont été lancées durant le premier semestre 2021.