Les actionnaires minoritaires d’Orpea se coalisent pour réclamer une assemblée générale

Le front de contestation contre le plan de restructuration financière d’Orpea, orchestré par la Caisse des Dépôts – avec le soutien d’assureurs alliés – et l’appui de la direction du groupe de maisons de retraite, s’apprête à devoir franchir un sérieux obstacle.

L’association de défense des actionnaires minoritaires d’Orpea (Adamo) qui revendique 1.987 actionnaires du groupe, a annoncé lundi réclamer «solennellement la tenue sans délai d’une assemblée générale des actionnaires» d’Orpea.

Pour appuyer sa demande, elle met en avant le soutien de 5,52 % du capital du groupe de maisons de retraite au 12 avril, un étiage qu’elle estime appelé à progresser. L’association a mandaté le cabinet August & Debouzy pour l’accompagner dans sa démarche.

Voilà plusieurs semaines que les actionnaires minoritaires se coalisent pour contester les conditions de la restructuration financière dont l’architecture doit se traduire - au gré de trois augmentations de capital successives à venir - par un écrasement total de leurs positions, à moins de 1 % du capital du groupe financièrement restructuré.

L’intention de l’association ne fait guère de doute. Il s’agit d’obtenir un renouvellement de la gouvernance du groupe. «La première question qui se pose est celle de la confiance et de la représentativité du conseil d’administration après, notamment, le départ de l’actionnaire de référence CPPIB face au choix de soutenir un plan sacrifiant les actionnaires à 99% au profit de nouveaux entrants et de la Caisse des Dépôts », plaide Adamo dans un communiqué. «La seconde question est de voter sur les options qui se présentent aux actionnaires et qui assurent la pérennité de l’entreprise sans que les comptes de l’exercice 2022 n’aient été approuvés.»

Courant mars, l’approbation du plan de restructuration soutenu par la Caisse des dépôts, et conclu avec un groupe de créanciers non sécurisés, lors d’une consultation conduite dans le cadre d’une procédure de conciliation n’a obtenu que 51 % de soutien. Suffisant toutefois pour permettre l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée.

Mais cette étape n’a toutefois pas calmé l’ire de nombreux investisseurs, ni celle des actionnaires minoritaires. «Nos initiatives ont donc pour but de rejeter ‘le passage en force’ qui est actuellement tenté par la société et qui aboutit à une solution désastreuse pour ce dossier mais également pour la place de Paris toute entière », plaide l’association. «En effet quel investisseur significatif accepterait de prendre le risque d’y venir, en confiance, sur une opération d’envergure, sachant qu’il peut se faire exproprier ? L’attractivité de la place financière de Paris est en jeu.» Un enjeu qui dépasse le sort, de nouveau bien précaire, d’Orpea.

Signe que la montée des oppositions au plan actuel gagne en consistance, l’action Orpea a retrouvé de l’élan en Bourse depuis près de trois semaines. A 3,06 euros lundi soir, elle a rebondi de 69 % sur son plus bas historique en clôture, à 1,81 euros. A la clé, une capitalisation de 197 millions d’euros.