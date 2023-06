Les actionnaires d’Atos écartent la révocation du président

Malgré sa «fronde» menée avec quelques actionnaires minoritaires, Sycomore Asset Management n’aura pas obtenu gain de cause. Lors de l’assemblée générale (AG) des actionnaires de l’entreprise de services informatiques, qui se tenait mercredi après-midi, les actionnaires d’Atos n’ont pas soutenu la protestation initiée par la société de gestion d’actifs. Ils ont rejeté à 67,38% sa résolution phare, qui réclamait le départ du président du conseil d’administration, Bertrand Meunier, portée par des minoritaires protestataires.

Sycomore n’avait pourtant pas ménagé ses efforts, avec un total de cinq propositions de résolution, accompagnées d’une liste de 17 questions envoyées – y compris à la presse – avant l’AG, une forte exposition médiatique. Et, pour finir, une prise de parole – demandée au préalable et accordée – de quinze minutes, de Cyril Charlot, le directeur général de Sycomore AM, lors de la séquence de questions-réponses, programmée lors de toute grand-messe actionnariale.



Défensive

Dans un premier temps, durant plus d’une heure de présentation, pied à pied, les dirigeants de la firme aux 110.000 salariés ont défendu leur bilan. Ils ont argumenté en faveur de leur plan stratégique, du projet de scission d’Atos en deux entités, dévoilé il y a tout juste un an, qui sera bien effectué au cours du second semestre, comme prévu.

La première entité, Tech Foundations, qui regroupera les activités historiques de gestion d’infrastructures de centre de données, est «engagée depuis un an sur la voie du redressement» et devrait atteindre la rentabilité «d’ici à 2026», a souligné Nourdine Binhame, directeur général délégué d’Atos. Il a par ailleurs rappelé que son plan de redressement impliquerait 7.500 suppressions d’emplois.

Quant à Eviden (ex-Evidian), qui rassemblera les activités liées à la transformation numérique, de cloud, ainsi que celles de big data et sécurité (BDS), elle a réalisé «un retour à la croissance assez spectaculaire», avec un chiffre d’affaires de 5,3 milliards d’euros en 2022, a rappelé Philippe Oliva, lui aussi directeur général délégué.

Ils se sont ensuite employés à contrer méthodiquement les cinq propositions de résolution déposées par Sycomore AM, qui demandait aussi la révocation d’Aminata Niane et de Vernon Sankey de leur mandat d’administrateurs, et la nomination de Léo Apotheker comme administrateur. L’objectif de Sycomore et de ses alliés était annoncé : porter l’ex-patron de SAP, aujourd’hui administrateur de Schneider Electric, à la présidence d’Atos.

Tous ont repris des arguments déjà développés par la direction du groupe. Sycomore AM «a eu du mal à démontrer la cohérence de sa candidature» de Leo Apotheker, a indiqué l’administratrice référente d’Atos, Liz Tinkham, qui a aussi pointé «ses antécédents dans la société HP». «Le conseil d’administration considère qu’il n’y a pas de crise de gouvernance majeure, mais une équipe de direction qualifiée», a souligné à son tour Bertrand Meunier, le président du conseil. Défendant par la même occasion son poste, qu’il juge crucial pour Atos : «Pour l’ensemble des administrateurs et le conseil d’administration, mon départ déstabiliserait l’avenir du groupe», a-t-il lâché.



Plusieurs offres pour Tech Foundations

Durant la séquence de questions-réponses, les interrogations des petits actionnaires ont afflué. Avec trop peu de temps : la direction a choisi de lire et répondre oralement aux 17 questions écrites adressées au préalable par Sycomore AM, durant une bonne heure, privant d’autant de temps de parole les petits actionnaires.

A propos d’une éventuelle cession de Tech Foundations, le conseil d’administration d’Atos «a rejeté plusieurs offres indicatives pour Tech Foundations», a précisé Bertrand Meunier, questionné sur le sujet. Sans préciser si sa division – déficitaire – d’informatique traditionnelle était bien la cible de l’homme d’affaires tchèque Daniel Kretinsky comme l’indiquaient plusieurs médias. En tout cas, le groupe Atos «continue de discuter avec Airbus», y compris sur «un partenariat technologique à long terme», a-t-il révélé.

Finalement, les résolutions proposées par Atos ont toutes été retenues. Caroline Ruellan a été renouvelée comme administratrice indépendante, Laurent Collet-Billon, ancien haut fonctionnaire de la Direction générale de l’armement (DGA), a été nommé pour la première fois, ainsi que l’ancien banquier Jean-Pierre Mustier, tous les trois à plus de 80% des votes.



Victoire en demi-teinte

Malgré les apparences, la victoire de la direction actuelle d’Atos n’est que relative. L’ensemble des résolutions déposées par Sycomore AM et ses alliés, qui revendiquent 3% du capital d’Atos, n’ont été écartées que d’une courte majorité. En l’occurrence, sa demande de résolution sur la révocation de Bertrand Meunier a tout de même obtenu 37,67% de votes positifs. De même, celle sur la nomination de Leo Apotheker comme administrateur a obtenu 34,66% de soutien.

Même la politique de rémunération des dirigeants actuels n’a pas fait l’unanimité : la résolution sur la rémunération du président d’Atos n’a été adoptée qu’à 78,64%. Et celle de l’éphémère DG d’Atos Rodolphe Bellmer, écarté en juin 2022 après six mois de pouvoir seulement, n’est passée qu’à une courte majorité de 54,16% des votes. Sans surprise : sa confortable rémunération de 1,8 million d’euros de bonus potentiel, sur la base d’une rémunération annuelle de 2,4 millions, avait fait polémique.

Sycomore AM ne s’y est pas trompé. «Même si nos résolutions n’ont pas été adoptées, les scores qu’elles ont obtenus (entre 32% et 35%, soit près d’un tiers des suffrages, alors que moins de 40% des voix se sont exprimées) sont le reflet d’un signal fort envoyé par les actionnaires de long terme d’Atos à son conseil d’administration», écrit le fonds dans un communiqué mercredi soir. Il n’hésite plus à parler de «défiance des actionnaires» et réclame «des administrateurs qui connaissent parfaitement le secteur». La bataille continue.◆

A lire aussi: