Le vote électronique des actionnaires se rapproche du temps réel

Quittant la direction générale d’Amundi, Yves Perrier a gâté ses actionnaires non seulement avec un bilan de performances solides du titre mais aussi en leur organisant une assemblée générale (AG) dernier cri. Le premier gérant européen avait prévu, pour ce grand rendez-vous annuel, la possibilité pour ses actionnaires d’y voter à distance pendant l’événement, nonobstant la complexité opérationnelle d’un tel système encore inédit en France. Cette AG à distance et en direct, par voie de visioconférence avec possibilité de vote durant la séance, était une première pour Amundi : environ 3.600 voix se sont exprimées pendant la séance.

« Nous avons eu recours aux services de Lumi Technologies, spécialiste du vote en présentiel ou à distance pendant les AG, qui avait déjà organisé des assemblées ‘virtuelles’ de sociétés cotées dans d’autres pays comme les Etats-Unis, le Canada, l’Angleterre, les Pays-Bas et la Belgique, explique Anthony Mellor, directeur de la communication financière d’Amundi. La volumétrie relativement limitée de notre flottant – composé à 99 % d’investisseurs institutionnels votant à distance à l’avance – a sans doute facilité cette expérience. » Les actionnaires devaient avoir demandé leur carte de participation à l’avance et indiqué une adresse de messagerie et un numéro de téléphone portable pour sécuriser le vote. « Les opérations se sont déroulées sans accroc technique ni juridique, la même ‘record date’ (date de photographie de l’actionnariat et des droits de vote associés, NDLR) pour tous les types d’actionnaires a pu s’appliquer », précise Anthony Mellor.

Hors exception, le vote à distance pendant l’AG reste encore au stade des projets cette année. Mais l’Autorité des marchés financiers (AMF) l’appelle de ses vœux pour l’an prochain et les grandes lignes de SRD 2 (directive sur le droit des actionnaires), applicable depuis septembre 2020, préparent le terrain : l’actionnaire doit être informé des résolutions proposées à l’AG et tous les intermédiaires doivent favoriser la possibilité pour l’actionnaire de voter lors de l’assemblée. Le format ISO 20 022 imposé pour les flux d’informations à travers l’Europe doit accélérer et sécuriser les traitements.

Traitement de masse

Conséquence immédiate, les teneurs de compte doivent traiter un nombre croissant de votes électroniques car désormais, les votes ne sont plus envoyés de façon groupée : « SRD 2 prévoit une traçabilité jusqu’aux actionnaires ultimes afin que l’émetteur puisse identifier les actionnaires réels et pas seulement les noms des banques, les volumes d’instructions de vote sont démultipliés, parfois par 30 ou 40 », exposent, pour l’Association française des professionnels des titres (AFTI), Gaël David, responsable solutions et produits conservation Euronext chez BNP Paribas Securities Services, et Richard Roger, référent AG AFTI et directeur des services aux émetteurs chez Société Générale Securities Services. Votaccess prend tout son sens dans ce cadre en permettant un traitement de masse. »

Le système de vote en ligne Votaccess offre en effet une solution électronique pour la collecte des votes à distance, en amont des AG. Initialement prévu pour les actionnaires individuels, le portail a vu passer, suite à la normalisation des échanges, à 15 % (en nombre) la part des institutionnels parmi les investisseurs utilisateurs de Votaccess. La pandémie a favorisé l’adoption de la solution, utilisée aujourd’hui par 37 valeurs du CAC 40. Elle doit couvrir 320 AG cette année, dont 150 ont déjà eu lieu.

« Pour transmettre les instructions de vote, la plupart des grands acteurs – prestataires centralisateurs des AG, banques de réseaux et teneurs de compte conservateurs pour investisseurs institutionnels, outre, cette année, les courtiers en ligne – utilisent Votaccess. Des banques étrangères sont également en train de se connecter à l’outil de place », récapitulent Gaël David et Richard Roger.

Créé il y a dix ans, l’outil a aujourd’hui établi des liens avec l’ensemble des maillons de la chaîne du vote et intègre une dimension européenne. « SRD 2 pose le défi à Votaccess d’effectuer l’envoi des annonces d’AG et des résolutions et de transmettre les votes sur les valeurs françaises aux mêmes conditions pour les investisseurs étrangers que français », indique Philippe Cognet, directeur général de Slib, spécialiste du titre et opérateur de Votaccess.

Jusqu’ici, les échanges de Votaccess se faisaient uniquement avec les intermédiaires étrangers ayant des avoirs en Euroclear France. Euroclear contribue à multiplier les liens. « En France, Euroclear est interopérable avec Votaccess pour les annonces d’AG, et l’interopérabilité pour les instructions de votes des participants d’Euroclear qui ne sont pas adhérents de Votaccess est imminente. Cette interopérabilité va s’étendre en septembre prochain aux valeurs belges et néerlandaises », indique Mathieu Mitevoy, responsable produit des services aux émetteurs chez Euroclear.

Votaccess vient en outre de signer un accord avec Proxymity, plateforme digitale de communication avec les investisseurs constituée par les grands conservateurs européens, pour transmettre leurs instructions de vote aux émetteurs français. « Nous étudions aussi la transmission, via Proxymity, de votes par les investisseurs français sur des valeurs de pays non européens », ajoute Philippe Cognet. Egalement partenaire de Broadridge, l’outil prévoit de s’aligner sur les attentes de l’AMF. « Votaccess réfléchit à des évolutions pour se relier avec des systèmes de votes intervenant à distance le jour de l’AG », indique son dirigeant.

Généralisation en vue

Toute la place française travaille sur ce chantier, avec l’objectif de tenir l’an prochain des AG hybrides, avec votes sur place et à distance. Si Amundi a ouvert la voie, reste encore à trouver des procédures opérationnelles efficaces pour couvrir un large public d’actionnaires. Caceis, qui a accompagné l’asset manager dans l’organisation et la réalisation de son AG cette année, va y contribuer. « Nous ferons part de notre retour d’expérience aux groupes de place où est abordée la définition des standards en vue de la généralisation des AG hybrides ou virtuelles en France », indique Jérôme Besse, client relationship manager chez Caceis.

L’adaptation de la réglementation est aussi à l’étude, l’actuelle prévoyant que les positions des droits de vote sont arrêtées en J-2, tandis que la réception des instructions de vote en ligne peut se faire jusqu’en J-1 à 15h au plus tard, ce qui laisse peu de place à la mise à jour des instructions. « Or ce délai paraît trop court pour préparer, en plus des votes en amont classiques, des votes internet temps réel avec les traitements sécurisés que cela exige, estiment les représentants de l’AFTI. D’où notre souhait de repousser cette date, à l’instar des pratiques sur d’autres places, où la ‘record date’ va de J-8 à J-15 ou 20. »