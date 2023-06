Le Spac Transition s’allie in extremis à un producteur de lithium pour ne pas disparaître

In extremis le Spac Transition a trouvé sa cible, Arverne Group, spécialiste de la géothermie et du lithium bas carbone. Transition, qui avait levé 215 millions d’euros lors de sa cotation sur Euronext Paris en juin 2021 devait impérativement annoncer une acquisition avant le 22 juin. A défaut, il aurait dû, comme le corporate Spac d’Accor ou Pegasus Europe, rembourser ses actionnaires et se liquider.

Transition et Arverne vont ainsi se rapprocher afin de créer un futur leader de la décarbonation et de la production d’énergie renouvelable issue du sous-sol en France et en Europe. Le nouvel ensemble, nommé Arverne Group, bénéficiera de l’expertise des trois fondateurs de Transition, Xavier Caïtucoli, co-fondateur de Direct Energie, Erik Maris et le fonds Eiffel Essentiel SLP, et du management d’Arverne, créé en 2018 par son PDG Pierre Brossollet, qui détient 56% du capital.

Dans le cadre de la fusion, les titres d’Arverne sont valorisés 166 millions d’euros et les titres Transition (émis ou à émettre) pour environ 148 millions d’euros, correspondant à une valeur d’entreprise de 257 millions du nouvel ensemble. La fusion devrait être signée fin juillet.

Arverne dispose de trois activités : les forages de puits, le développement de projets de géothermie, et le développement de projets de géothermie couplés à l’extraction de lithium bas-carbone à destination de l’industrie des batteries pour véhicules électriques. Le groupe détient cinq permis exclusifs de recherche en instruction en Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes, et Grand-Est, sur plus de 2.000 km².

200 millions d’euros de financements espérés

Le nouvel ensemble vise un chiffre d’affaires compris entre 200 et 350 millions d’euros en 2027 et de 800 millions à 1,15 milliard en 2030. Contre 11 millions d’euros en 2022. L’an dernier, l’Ebitda d’Arverne était négatif de 0,7 million. Mais la marge d’Ebitda devrait atteindre 60% en 2027 et 70% en 2030.

Pour y arriver, Arverne anticipe la production annuelle de 4,8TWh de chaleur géothermale en 2030 (pour un début de production en 2025), et l’extraction et le raffinage de 30kt par an de lithium bas-carbone en 2030 (pour un début de production en 2027). Des objectifs qui sous-tendent des investissements cumulés dans le groupe de 1,3 milliard d’euros d’ici à 2027, et de 2,4 milliards d’ici à 2030.

Arverne disposera pour son développement des fonds levés par Transition lors de son entrée en Bourse et d’un financement sécurisé de 133 millions d’euros. Avec des engagements d’investisseurs institutionnels, dont Ademe Investissement et Crédit Mutuel Equity, pour 63 millions d’euros ; et 67 millions provenant des engagements de non-rachat des actionnaires existants de Transition. Ces 130 millions permettent à la société de poursuivre sa stratégie de croissance jusqu’en 2025. Les deux partenaires annoncent aussi avoir reçu des marques d’intérêt d’investisseurs européens, qui permettraient d’atteindre un montant total de financement jusqu’à 200 millions d’euros. La plus grande partie du financement sera constituée de dette bancaire de financements de projet. S’ajouteront aussi les flux de trésorerie espérés à partir de 2025, et des subventions françaises et européennes.

Transition est conseillé par ATFIS et CIC Market Solutions, et Arverne par Rothschild & Co.