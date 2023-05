Le soutien de Foxconn ne suffit pas à sortir Sharp de l’ornière

La frustration est perceptible chez Foxconn. Après avoir été pénalisé durant de nombreux mois par des goulets d’étranglement dans sa chaîne d’approvisionnement lors de la sortie de la pandémie de Covid-19, le groupe électronique taïwanais, dont le nom officiel est Hon Hai Precision Industry, est confronté aux difficultés récurrentes de Sharp. Entré au printemps 2016 au capital du groupe nippon, Foxconn est devenu son premier actionnaire avec une participation actuelle de 44% détenue de manière directe ou via certaines filiales.

L’action Sharp a terminé la séance de vendredi en recul de 8,7%, sa plus forte baisse journalière depuis février dernier, après la publication d’une perte nette inattendue de 260,8 milliards de yens (1,92 milliard de dollars ou 1,77 milliard d’euros) sur son exercice clos le 31 mars 2023. Cette contreperformance reflète une perte ordinaire avant impôts de 30,5 milliards de yens et une dépréciation de 220,6 milliards de yens principalement due à ses activités de fabrication d’écrans LCD et Oled au Japon. Son plus grand foyer de pertes est sa filiale Sakai Display Products (SDP), qui fabrique de grands écrans plats destinés à des téléviseurs de marque Samsung ou LG.

A lire aussi:

Pas de majorité de contrôle au capital du groupe japonais

Sharp s’est engagé à procéder à un examen minutieux de ses activités non rentables, à développer de nouveaux produits et services à forte valeur ajoutée et à renforcer sa présence internationale. «Les mesures annoncées pour améliorer la rentabilité des écrans LCD semblent assez proches des initiatives déjà prises par le groupe nippon à ce sujet, ce qui pourrait entraîner une méfiance accrue des investisseurs sur le titre», juge à Kota Ezawa, analyste de Citigroup. De son côté, Foxconn a déclaré qu’il demanderait à sa société affiliée «de procéder à des ajustements au sein de son équipe dirigeante» si nécessaire pour redresser la barre. Si le sous-traitant ne dispose pas d’une majorité de contrôle dans Sharp, Wu Po-Hsuan, directeur général du groupe nippon, travaillait auparavant pour Foxconn.

Le groupe taïwanais a également dû tenir compte des problèmes de Sharp en dépréciant de 564 millions de dollars la valeur de sa participation au capital du groupe japonais dans ses comptes du premier trimestre 2023. Son bénéfice net affiche ainsi une chute de 56% à 417 millions de dollars, alors que le consensus des analystes tablait en moyenne sur une quasi-stabilité. Cette dépréciation a conduit Kylie Huang, analyste chez Daiwa Securities, à abaisser sa prévision de bénéfice net du sous-traitant de 14% pour cette année et de 5% pour l’exercice 2024.

Un recul attendu des bénéfices pour le trimestre en cours

Pour le trimestre en cours, Foxconn, qui assemble environ 70% des iPhone d’Apple, prévoit «un recul de ses bénéfices en rythme annuel et séquentiel en raison d’un effet de saisonnalité et d’une normalisation de la demande entraînant un ajustement sectoriel des stocks». Afin de tirer parti de la croissance du marché des véhicules électriques, il vient de s’allier avec l’allemand Infineon pour accélérer le développement technologique du carbure de silicium. Compte tenu d’une visibilité limitée sur l’ensemble de l’exercice 2023, il a abaissé ses perspectives liées à ses activités d’équipements de réseaux et d’informatique dématérialisée. L’action a perdu 2,4% à 102,5 dollars taïwanais en clôture vendredi.

Rétrospectivement, sa prise de participation dans Sharp n’a pas été une bonne affaire pour le groupe taïwanais puisque son retour sur investissement, dividende inclus, ressort négatif à hauteur de 21% depuis avril 2016, contre une performance positive de 75% sur la même période pour l’indice japonais Nikkei 225.