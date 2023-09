Le secteur du luxe reste dans le brouillard

Après un début d’année en fanfare, le luxe est à la peine en Bourse depuis plusieurs semaines. En trois mois, LVMH a abandonné 13%, Kering 12%, Hermès 4%, le suisse Richemont 21% et l’italien Moncler 12%. L’Oréal, qui reste fortement exposé à des marchés grand public, résiste mieux (-1,5%). Dans le même temps, l’Euro Stoxx 50 limite son repli à 1,8% et le CAC 40 est stable.

La perspective d’un retour des touristes chinois avait d’abord emballé les investisseurs. Le potentiel est en effet significatif pour le secteur. Selon les analystes de Jefferies, ils ont représenté 10% des dépenses totales de l’industrie en 2019 contre 1% au premier semestre 2023 en raison des mesures de restriction liées au Covid-19 mises en place par les autorités locales. Mais la réouverture du pays n’entraîne pas instantanément de retour à la normale. Et «la lenteur de la reprise du nombre de vols et la complexité du processus d’octroi des visas rendent difficile l'établissement d’un calendrier de reprise», estiment les analystes.

Parallèlement, l’industrie du luxe fait en outre face à de nouveaux défis. Même si, rappellent les analystes d’UBS, les plus fortunés sont moins affectés que le reste de la population par une dégradation de la conjoncture, les ventes pourraient malgré tout être affectées par le ralentissement économique en Europe et aux Etats-Unis. Une appréciation de l’euro vis-à-vis du yen et du renminbi chinois pourrait aussi pénaliser le niveau des marges brutes, selon Jefferies. Le courtier s’interroge également sur l’évolution à court terme de la rentabilité opérationnelle, qui dépendra de la capacité des sociétés du secteur à adapter leurs budgets publicitaires au ralentissement de la demande.

Objectifs de cours coupés

Au global, la banque américaine estime qu’il «est peu probable que les nerfs des investisseurs s’apaisent avant que la promesse d’un retour des voyages de masse en Chine ne devienne plus facile à modéliser». En conséquence, elle a drastiquement revu en baisse ses attentes pour plusieurs grands noms du secteur. Ses analystes ont abaissé mercredi leurs recommandations sur Kering et LVMH de «acheter» à «conserver», et réduit leur objectif de cours, respectivement, de 655 à 500 euros et de 960 à 780 euros. Soit des coupes de l’ordre de 20%, tout de même.

L’intermédiaire financier a également abaissé sa recommandation pour le fabricant de doudounes haut de gamme Moncler de «acheter» à «conserver», tout en relevant son objectif de cours de 52 à 60 euros. En revanche, il a relevé sa recommandation pour Hugo Boss de «conserver» à «acheter», en portant son objectif de cours de 69 à 80 euros. La banque juge «attractifs» les importants gains de parts de marché réalisés dans les gammes de prix les moins élevées.