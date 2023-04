Le refinancement de l’acquisition de Citrix coûte cher aux banques

En septembre 2022, l’addition était déjà lourde pour les banques ayant financé l’acquisition par Elliott Investment Management et Vista Equity Partners de Citrix. Après le placement mardi d’une tranche de dette junior, les pertes avoisineraient 1,5 milliard de dollars. Goldman Sachs, Bank of America et Credit Suisse étaient chefs de file aux côtés d’une trentaine d’autres banques. Ces dernières ont dû concéder une décote de plus de 20% lors du placement obligataire réalisé ce mercredi.

Le refinancement par ces banques d’une des dernières tranches de la dette de ce LBO (leveraged buyout) d’un montant de 3,84 milliards de dollars a été placé avec un prix d’émission de 79% faisant ressortir un rendement de 14,07% (spread de 1.063 points de base au-dessus des taux midswaps). L’obligation, une dette junior (second-lien), à échéance 2029, offre un coupon de 9%. Pour les banques cela signifie une perte de 675 millions de dollars sur cette seule émission, s’ajoutant aux pertes accusées lors de précédents refinancements.

Le rachat de Citrix pour 15 milliards de dollars (16,5 milliards de valeur d’entreprise) a été bouclé et financé par les banques en janvier 2022, juste avant le resserrement par la Réserve fédérale américaine de sa politique monétaire face à la forte inflation et avant le début de la guerre en Ukraine qui a provoqué une nette hausse des primes de risque, compliquant le refinancement de cette dette.

Une partie de la somme, la plus senior, avait pu être refinancée en septembre 2022 mais avec une décote de plus de 10% et des pertes déjà de 600 millions pour les banques, pour un montant de 8,55 milliards d’euros. A l’époque, dans un contexte de marché très compliqué, les banques avaient conservé 2,5 milliards de term loan A. Elles avaient décidé de reporter le refinancement de la partie la plus junior (initialement une dette senior), qui vient d’être réalisé. Entretemps, 2,5 milliards ont été refinancés en décembre et janvier derniers, là encore avec d’importantes décotes. Au total, la perte pour les banques serait de 1,5 milliard de dollars, soit 10% des prêts accordés.

Rendements au plus haut

Le rendement atteint par l’émission Citrix mercredi est proche des niveaux les plus élevés des placements émis en octobre 2022, au pic du marché, alors que l’inquiétude sur les taux et la crainte de récession avec une inflation élevée pesaient fortement sur le marché.

Après un bon début d’année, avec un marché primaire obligataire très actif, y compris sur le marché high yield, la crise des banques régionales américaines et le sauvetage de Credit Suisse ont tendu les spreads sur les émetteurs les moins bien notés et ralenti le marché primaire.

L’émission de la dette junior Citrix était un test pour le marché high yield et pour les refinancements de LBO. L’obligation est notée B- par S&P Global Ratings et Ca2 par Moody’s. Elle a été placée à un niveau plus coûteux que la moyenne des émetteurs notés CCC sur le marché en dollar. Après s’être écarté à plus de 14% avec la crise bancaire, le rendement moyen de ce segment de marché s’est resserré à 13,3% depuis une semaine. Cela ne devrait pas faciliter la tâche d’autres refinancements d’acquisitions dont les 44 milliards de dollars du rachat de Twitter par Elon Musk.

Le bond des taux et la crainte de récession qui rend plus frileux les investisseurs compliquent les opérations de rachats et leur financements, les banques se montrant plus prudentes. Les sponsors de ces opérations se tournent vers les fonds de dette. Dans le cas de Citrix, Elliott, sponsor dans cette acquisition, ainsi que Carlyle Group, ont participé aux émissions de dette ce mardi et déjà en septembre lors du placement de dette senior pour 1,75 milliard.