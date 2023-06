Le rapprochement entre Bunge et Viterra semble en bonne voie

Le groupe américain Bunge met la dernière main à un rapprochement avec son homologue canadien Viterra, soutenu par le groupe minier Glencore, en vue de former un poids lourd du négoce agricole avec une valeur d’entreprise supérieure à 30 milliards de dollars, selon des sources proches du dossier citées jeudi par Reuters. L’accord interviendrait alors que la guerre entre la Russie et l’Ukraine a mis à l'épreuve la sécurité de l’approvisionnement sur les marchés alimentaires mondiaux. Son impact potentiel sera néanmoins examiné de près par les autorités de régulation antitrust. Fin mai, Bloomberg avait fait état de pourparlers entre les deux entreprises agro-alimentaires.

Les actionnaires de Viterra, qui, outre Glencore, comprennent l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (OIRPC) et British Columbia Investment Management, pourraient approuver la transaction dès ce week-end si les négociations aboutissent. Bunge, dont la capitalisation boursière s’élève à environ 13,8 milliards de dollars (12,8 milliards d’euros), affiche un endettement net de 2,7 milliards de dollars. L’acquisition de son concurrent s’effectuera principalement en titres mais le groupe américain règlera aussi une partie de l’opération en cash grâce à des financements bancaires déjà sécurisés, précisent ces sources. Greg Heckman, directeur général de Bunge, devrait prendre la tête du groupe élargi.

Un marché déjà bien concentré

Le négoce de produits de base tels que le blé, le maïs et le soja est déjà concentré entre Bunge et trois autres grands acteurs : Archer-Daniels-Midland, Cargill et Louis Dreyfus. Ces intervenants ont engrangé des bénéfices considérables après la flambée des prix consécutive au déclenchement du conflit russo-ukrainien.

Cette opération de croissance externe permettrait au chiffre d’affaires de Bunge (67,2 milliards de dollars l’an dernier) de rejoindre celui d’Archer-Daniels-Midland, qui a enregistré des ventes de près de 102 milliards de dollars en 2022. Elle renforcerait aussi les activités d’exportation de céréales et de transformation des oléagineux du groupe américain. Actuellement troisième exportateur mondial de maïs, Viterra a de son côté étendu l’an dernier ses activités d’achat et de vente de céréales aux États-Unis grâce à l’acquisition de Gavilon pour 1,1 milliard de dollars. (Avec Reuters)