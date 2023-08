Le rallye boursier d’Apple et Amazon à l'épreuve de leurs trimestriels

Alors que la saison des résultats trimestriels d’entreprises touche à sa fin, les investisseurs se préparent à d'éventuelles turbulences dans le secteur technologique en fin de semaine, les publications des géants Apple et Amazon étant attendues jeudi après la clôture de Wall Street.

Après avoir respectivement progressé de 50,6% et 56,8% en Bourse depuis le début de l’année, le fabricant de l’iPhone et le géant du commerce électronique et de l’informatique dématérialisée («cloud») devront réaliser des prouesses pour poursuivre leur rallye boursier. Or les résultats des entreprises du secteur technologique pour le trimestre allant d’avril à juin ont jusque-là été mitigés. Microsoft a ainsi annoncé un ralentissement de sa croissance sur la période, tandis qu’Alphabet, la maison mère de Google, a vu la sienne accélérer.

Microsoft et Google prévoient une augmentation de leurs dépenses consacrées à l’intelligence artificielle au cours des prochains mois et les commentaires d’Apple et Amazon à ce sujet seront scrutés de très près.

Krish Sankar, analyste chez TD Cowen, estime ainsi qu’Apple devrait être l’un des gagnants du développement de l’intelligence artificielle. Avec ses processeurs de pointe, notamment à base de réseau de neurones artificiels, Apple «offre aux investisseurs une exposition aux futures tendances de l’IA», indique l’analyste.

En attendant l’arrivée d’Apple dans le segment de l’intelligence artificielle, la marque à la pomme devrait dévoiler des résultats en légère baisse au titre du troisième trimestre de son exercice décalé. Selon un consensus réalisé par FactSet, le chiffre d’affaires du groupe, première capitalisation boursière mondiale, devrait avoir diminué de 1,4%, à 81,78 milliards de dollars, tandis que son bénéfice net trimestriel est attendu en repli de 3,4%, à 18,77 milliards de dollars.

Apple devrait avoir pâti au trimestre écoulé d’un ralentissement des ventes d’iPhone, avant le lancement attendu en septembre d’une nouvelle gamme. Les analystes interrogés par FactSet misent sur la vente de 48 millions d’exemplaires du smartphone lors du trimestre écoulé, contre 50 millions un an plus tôt. La branche du groupe spécialisée dans les appareils - smartphones, tablettes, ordinateurs... - devrait continuer d’affronter des «vents contraires» dans un contexte macroéconomique incertain, indique Krish Sankar.

Le Vision Pro, le casque de réalité augmentée lancé récemment, devrait avoir eu peu d’effet sur les revenus d’Apple au trimestre écoulé, mais cet appareil conforte le positionnement haut de gamme des appareils du groupe et lui permet de pénétrer un marché dont il était notoirement absent.

A lire aussi:

Rebond du marché publicitaire

Les résultats d’Apple et ceux d’Amazon offriront par ailleurs un aperçu des tendances de consommation sur la période, marquée aux Etats-Unis par une inflation toujours élevée, même si elle ralentit progressivement, et de nouvelles hausses des taux d’intérêt de la Réserve fédérale, qui pèsent sur les capacités d’emprunt des ménages.

Comme Meta, la maison mère des réseaux sociaux Facebook et Instagram, les deux groupes pourraient avoir profité du rebond du marché publicitaire au trimestre écoulé. Apple ne fournit pas de résultats détaillés pour son activité publicitaire, mais elle représente une part croissante de ses activités de services. Quant à Amazon, son activité de publicité en ligne croît rapidement et devrait avoir généré des revenus de 10,36 milliards de dollars au deuxième trimestre, un montant en hausse de 18% sur un an, selon le consensus FactSet.

Le chiffre d’affaires total du groupe est anticipé à 131,49 milliards de dollars, en progression de 8,4% sur un an. Amazon devrait parallèlement avoir dégagé un bénéfice net trimestriel de 3,64 milliards de dollars, après une perte de 2,03 milliards de dollars un an plus tôt. Les résultats du deuxième trimestre 2022 avaient été plombés par une dépréciation de 3,9 milliards de dollars liée à l’investissement d’Amazon dans le constructeur de camionnettes électriques Rivian.

A lire aussi:

Amazon compose avec le ralentissement du Cloud

Cette année, le deuxième trimestre d’Amazon devrait avoir été marqué par le ralentissement de la croissance des services cloud, les entreprises réduisant leurs investissements sous l’effet conjugué de la hausse des taux d’intérêt et du ralentissement de l'économie mondiale. La croissance du chiffre d’affaires d’AWS, la division cloud d’Amazon, a atteint 16% sur un an - un point bas historique - au premier trimestre et le groupe l’attend plus faible encore au deuxième trimestre. Les analystes anticipent une croissance de l’ordre de 10% sur un an pour AWS.

Cette tendance pourrait toutefois s’inverser rapidement, des investissements massifs étant attendus dans l’IA générative, qui permet d’obtenir des contenus - images, vidéos, textes - à partir de simples requêtes en langage naturel. Or cette technologie requiert des ressources informatiques massives.

Si Amazon dévoile des perspectives favorables dans l’IA, sa capitalisation boursière, d’environ 1.350 milliards de dollars actuellement, pourrait se rapprocher de celle d’Apple, qui dépasse 3.000 milliards de dollars. A moins que ce dernier ne se lance lui aussi dans la course à l’IA.