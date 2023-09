Le plan 2028 de Visiativ ne convainc pas les investisseurs

Douche froide pour Visiativ. A l’annonce de son nouveau plan stratégique SHIFT5 2028 et au lendemain de la publication de ses résultats semestriels, l’action dévissait de 13% à la Bourse de Paris en fin de matinée.

Le spécialiste de la transformation digitale vise 500 millions d’euros de chiffre d’affaires à horizon 2028, dont 50% à l’international, en mêlant croissance organique et acquisitions. Soit un doublement par rapport aux 259 millions d’euros de ventes de 2022, dont 36% à l’international. Au premier semestre, le chiffre d’affaires a progressé de 11% à 123 millions d’euros.

Les ambitions dans le SaaS

Visiativ compte en particulier développer le modèle d’abonnements SaaS, en portant le revenu annuel récurrent (ARR) de 27 millions d’euros en 2022 à 100 millions en 2028. A fin juin, ces abonnements représentaient 33 millions d’euros, en hausse de 70% sur un an, et de 21% par rapport à fin décembre 2022.

Le groupe évoque le «maintien d’un niveau élevé de rentabilité», mais ne fixe pas d’objectif. En 2022, son Ebitda pro forma dépassait les 30 millions d’euros. Mais au premier semestre 2023, l’Ebitda a reculé de 10% à 8 millions, en raison de la hausse des charges de personnel liée à l’intégration de nouvelles sociétés dans le groupe et des investissements marketing à l’international, relatifs à l’uniformisation des marques des filiales. Au second semestre 2023, Visiativ mise sur une accélération des abonnements SaaS, qui permettra d’améliorer sa rentabilité.

Visiativ vise aussi une excellence en termes de performance RSE. A horizon 2028, le groupe table sur une réduction de ses émissions carbone de 5% par an (à périmètre constant). Il compte maintenir le niveau actuel de 32% de femmes dans l’effectif global et entend faire croître de +10% par an le nombre de salariés en situation de handicap en France sur la période 2023-2028 (en référence à 21 collaborateurs en 2022). Enfin il compte maintenir chaque année le taux actuel de 6% d’alternants en France.