Le Pentagone a conclu un contrat avec Starlink pour l’Ukraine

Le système de communication par satellite Starlink, conçu par l’entreprise SpaceX d’Elon Musk, est désormais en contrat avec le département américain de la Défense pour la fourniture de services à l’Ukraine, a annoncé jeudi le Pentagone. «Nous continuons à travailler avec un certain nombre de partenaires dans le monde pour garantir à l’Ukraine les capacités résilientes de satellites et de communication dont elle a besoin et le département est en contrat avec Starlink pour des services de ce type», souligne un communiqué du département de la Défense.

Le Pentagone n’a pas divulgué à ce stade les termes de cet accord, en invoquant «des questions de sécurité opérationnelle et le caractère crucial de ce système». Starlink, qui s’appuie sur un réseau de plus de 4.000 satellites en orbite basse, est utilisé par l’armée ukrainienne pour un certain nombre d’opérations. Il sert notamment à communiquer sur le champ de bataille.

Des relations houleuses entre Elon Musk et Joe Biden

En octobre dernier, Elon Musk a prévenu que SpaceX ne pouvait pas s’offrir de financer indéfiniment Starlink en Ukraine, dont la maintenance coûte selon lui 20 millions de dollars (18,5 millions d’euros) par mois. Starlink fournissait jusqu’ici des services internet à l’Ukraine grâce à des dons privés et via un contrat distinct avec l’agence américaine pour l’aide internationale.

En dépit des liens solides noués entre Starlink et le Pentagone, les relations entre Elon Musk et le président Joe Biden sont restées houleuses car l’homme d’affaires est toujours proche du Parti républicain. La semaine dernière, Ron DeSantis, gouverneur républicain de Floride, a lancé sa campagne présidentielle sur Twitter aux côtés d’Elon Musk, désormais propriétaire du réseau social. L’an dernier, l’administration Biden a par ailleurs discuté de la possibilité de soumettre certaines entreprises détenues par l’homme d’affaires à des contrôles pour des motifs de sécurité nationale, selon Bloomberg qui se réfère à des sources proches du dossier. (Avec agences)