Le nouveau patron de Bayer devra restaurer la réputation du groupe

La pression des investisseurs activistes n’a pas été vaine. Werner Baumann, président du directoire de Bayer, quittera le groupe le 1er juin prochain près d’un an avant le terme de son mandat qui courait jusqu’au 1er avril 2024, a annoncé mercredi le conseil de surveillance du groupe allemand. Principal artisan de l’acquisition en 2018 de l’américain Monsanto, le fabricant de l’herbicide Roundup qui a entraîné Bayer dans de longs et coûteux déboires judiciaires, Werner Baumann, âgé de 60 ans, sera remplacé par William Anderson, directeur général de Roche Pharmaceutical jusqu’en décembre 2022. Ce dernier, d’origine américaine, rejoindra le directoire le 1er avril et en prendra la tête à l’issue d’une période de transition qui durera jusqu’au 31 mai.

«Il est le candidat idéal pour mener Bayer vers un nouveau chapitre» de son histoire, a expliqué Norbert Winkeljohann, président du conseil de surveillance. Le groupe agrochimiqueet pharmaceutique a précisé que le processus de recrutement avait débuté dès la mi-2022. Agé de 56 ans, William Anderson a commencé sa carrière en Europe avant de la poursuivre aux Etats-Unis chez Biogen puis Genentech, société acquise par Roche en 2009. En tant que directeur de la branche pharmaceutique du groupe bâlois à partir de 2019, il a dû gérer la perte de brevets entraînant une concurrence grandissante pour plusieurs médicaments phares.

Relance des spéculations sur une scission

Plusieurs fonds activistes récemment entrés au capital ont poussé Bayer à se scinder en deux entités, l’une centrée sur un pôle semences/agrochimie et l’autre sur la santé/pharmacie. Le fonds Bluebell Capital Partners, favorable à une scission du groupe accompagnée d’une vente de sa santé grand public, a jugé que le remplacement de Werner Baumann était «un premier pas dans la bonne direction». Le bureau d’analyse d’UBS salue de son côté un changement intervenu «plus rapidement que prévu», en soulignant que l’innovation dans la pharmacie sera un sujet majeur pour le nouveau dirigeant.

Selon les analystes de Jefferies, ce recrutement externe «devrait être bien accueilli du point de vue de la gouvernance d’entreprise». Le fait que William Anderson ait uniquement travaillé dans le secteur pharmaceutique et biotechnologique «pourrait accroître les spéculations sur un remaniement en profondeur du portefeuille d’actifs» de Bayer, ajoutent-ils. Markus Manns, gestionnaire de portefeuille chez Union Investment, l’un des actionnaires de Bayer, estime que le nouveau président du directoire «bénéficiera probablement d’une confiance élevée des investisseurs lorsqu’il prendra ses fonctions».

Pour Christian Faitz, analyste chez Kepler Cheuvreux, «il reste à voir si cette nomination permettra d’accélérer la résolution des litiges américains» liés au glyphosate, qui lui ont déjà coûté plus de 9 milliards d’euros. Ces problèmes judiciaires ont largement contribué à la chute de 45% du cours de Bourse de Bayer en cinq ans, ce qui a incité des investisseurs allemands à lui réclamer 2,2 milliards d’euros de dommages et intérêts. Des informations concernant une revue stratégique potentielle de Bayer sont probables «au second semestre 2023 ou lors de la publication des résultats de 2023», avancent les analystes de Citigroup, en soulignant que le titre se négocie avec une décote de plus de 40% par rapport à sa valorisation selon la méthode de la somme des parties. Après avoir gagné 6,6% en fin de séance mercredi, l’action a clôturé en repli de 3,3% à 60,43 euros jeudi.