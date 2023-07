Le modèle Getir en berne

L’empire du quick commerce continue de s’écrouler. Après la France, Getir se retire maintenant de l’Espagne. Il y a quelques jours, l’entreprise turque de livraison rapide à domicile avait déjà annoncé la suppression de 1.500 emplois en Espagne. Elle n’aurait pas trouvé de financement pour poursuivre ses activités. C’est une étape de plus dans la débâcle du quick commerce, qui avait été porté au sommet lors des confinements liés à la pandémie du Covid-19, en 2020.



«Environnement juridique complexe»

Getir, un des pionniers du secteur, fondé en 2015, avait déjà annoncé, le 21 juin, son retrait du marché français pour fin juillet, après son placement en redressement judiciaire fin mars, laissant près de 1.800 salariés dans l’incertitude. Cela concerne aussi les deux autres sociétés qu’il possède, Gorillas et Frichti. Il avait épinglé «l’environnement juridique complexe et les réglementations imposées par les administrations locales». Le même argument avait été avancé début juin par son concurrent Flink, qui avait indiqué quitter la France pour les mêmes raisons.

De fait, les dernières évolutions réglementaires dans l’Hexagone ont accentué les difficultés de ce jeune secteur de la distribution. Depuis le 1ᵉʳ juillet, il est encore plus difficile d’obtenir une licence pour les dark stores (entrepôts de livraison) situés dans les centres-villes, suite à un décret publié le 24 mars dernier. Une décision du Conseil d’Etat, en faveur de la mairie de Paris, allait dans le même sens. Les dark stores sont désormais considérés comme des entrepôts, et non des commerces, ouvrant la voie à une régulation par les mairies de cette activité. Ces locaux pourraient être contraints de fermer si le Plan local d’urbanisme (PLU) interdit ce type d’activité à leur adresse.

Autre facteur, l’inflation élevée et l’incertitude macroéconomique, qui assèchent le financement des sociétés de livraison ultrarapide. Avec leur promesse de livrer des courses à domicile en quelques dizaines de minutes, elles ont connu une ascension rapide pendant la pandémie. Plusieurs ont effectué des levées de fonds record - 768 millions de dollars (692,7 millions d’euros) pour Getir en mars 2022, Flink, pour un montant non dévoilé, en mai 2022 - sans parvenir à rentabiliser leur activité. Puis, elles ont vu leur valeur d’entreprise chuter : en décembre dernier, Getir a racheté son concurrent Gorillas pour la moitié du prix - à environ 1,2 milliard de dollars, contre 3 milliards de dollars évoqués en septembre 2021.

Getir compte pourtant des soutiens financiers puissants, dont les fonds d’investissement californiens Sequoia Capital et Silver Lake, ou encore le fonds souverain Mubadala Investment Company.

Mais il affiche plus de pertes que de chiffre d’affaires, avec 200 millions d’euros de dettes, malgré un chiffre d’affaires cumulé de 120 millions d’euros en 2022.

