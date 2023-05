Le modèle concurrentiel européen doit intégrer une vision plus industrielle

Comment protéger les sociétés stratégiques françaises, notamment de la défense, d’un prédateur étranger ? Le récent dossier Segault a réveillé certaines craintes. Cette société francilienne spécialiste de la robinetterie dans le nucléaire a été rachetée en 2007 par la société canadienne Velan. Or, l’acquisition de cette dernière par l’américain Flowserve pour 245 millions de dollars doit être bouclée avant la fin juin. Autrement dit, un savoir-faire stratégique français passerait sous pavillon américain.

L’ancien ministre Arnaud Montebourg, dont le décret de 2014 a élargi le veto de l’Etat sur les investissements étrangers en France dans les secteurs stratégiques, a alerté la place le mois dernier sur ce risque – rappelant que le Patriot Act permet au gouvernement américain de demander l’accès à tout type d’information – et s’est porté candidat au rachat de Segault, avec le fonds Otium Capital. Pour l’heure, Bercy a assuré que l’opération serait soumise à la procédure de contrôle des investissements étrangers. Sans préciser pour autant si l’Etat, via Bpifrance, pourrait être acquéreur, ou encore s’il envisageait de renforcer la réglementation sur les industries stratégiques et de défense. Contacté par L’Agefi, le Ministère de l’Economie se refuse à tout commentaire sur le calendrier de cette autorisation.

Dans l’attente de la réponse de l’Etat, la crainte est d’autant plus exacerbée qu’à l’automne dernier, Bercy ne s’était pas opposé au rachat de la pépite française de technologie Exxelia, contrôlée par le fonds britannique IK Partners, par le groupe américain Heico.

«En adoptant un modèle exclusivement concurrentiel en Europe, nous avons probablement fortement affaibli les secteurs stratégiques, regrette Jacques-Philippe Gunther, avocat associé en droit de la concurrence chez Latham & Watkins. Toutefois, Bruxelles et les Etats membres commencent à afficher une dimension plus industrielle, en réponse aux politiques conduites en dehors de l’Europe». En Chine, la réglementation surprotège certains secteurs qui peuvent se concentrer sans contrôle de cohérence de la concurrence. D’autres, jugés stratégiques, voient leurs contraintes s’alléger et leurs aides se multiplier, récemment par exemple dans les batteries électriques. Avec un même objectif, se protéger du reste du monde.

Aux Etats-Unis, une approche industrielle est privilégiée dans certains secteurs comme les télécoms, contrôlés par un nombre réduit d’acteurs, alors qu’il existe une multitude d’acteurs en Europe. C’est le cas aussi dans l’automobile, comme l’a montré le sauvetage de General Motors en 2008 puis sa privatisation sans qu’aucune autorité de concurrence n’ait son mot à dire, constate l’avocat de Latham & Watkins.

L’Europe et la France disposent d’outils pour se défendre

Pour se défendre, l’Europe et certains Etats membres comme la France disposent de trois outils majeurs pour filtrer les investissements dans les secteurs stratégiques : le contrôle des investissements étrangers, le contrôle des concentrations et le règlement Digital Markets Act (DMA). Depuis le veto de Bruxelles au rapprochement d’Alstom et de Siemens en 2019, une certaine évolution est apparue. L’Union européenne s’est dotée d’une série d’instruments pour assurer la protection de l’industrie européenne. Dernier en date, le règlement européen sur les subventions étrangères qui imposera aux entreprises à partir d’octobre 2023 de notifier à la Commission les opérations bénéficiant d’aides financières étrangères.

Quant au règlement DMA de septembre 2022, il permet de lutter contre les pratiques anticoncurrentielles des gatekeepers (contrôleurs d’accès) de type Gafam, en dehors d’une position dominante formelle, et de corriger les déséquilibres de leur oligopole. De plus, en vertu de la nouvelle interprétation de l’article 22 du règlement européen sur les concentrations, ou encore de la toute récente jurisprudence «Towercast» de la Cour de Justice, la Commission peut se prononcer sur des rapprochements inférieurs aux seuils nationaux de notification, à l’instar de l’emblématique dossier Illumina-Grail. Un outil qui «permet aussi d’une certaine façon, de contrôler les investissements étrangers, notamment américains, en Europe», souligne Jacques-Philippe Gunther.

De son côté, la France a publié en septembre dernier ses lignes directrices sur le contrôle des investissements étrangers, et a maintenu, au moins jusqu’à fin 2023, à 10% le seuil de détention déclenchant le contrôle de certaines opérations étrangères sur des sociétés cotées, au lieu de 25% avant la crise du Covid.

Des assouplissements stratégiques sont nécessaires

«La voix de Bruno Le Maire, relais de celle de Thierry Breton à Bruxelles, sur des sujets aussi sensibles que le spatial, les télécoms, les réseaux, pourrait instiller un peu plus de pragmatisme industriel dans l’application des règles de concurrence en matière de concentration, en intégrant notamment des outils d’appréciation plus dynamiques», ajoute Jacques-Philippe Gunther. L’avocat invite les autorités de la concurrence à prendre davantage en compte les arguments économiques, comme les gains d’efficience, ou à apprécier la concurrence potentielle sur certains marchés. «Les effets d’investissements en R&D doivent être appréciés sur une période qui ne pas être inférieure à 3-5 ans. Plusieurs secteurs européens sont à la veille de concentrations majeures pour le futur de l’innovation en Europe. Des assouplissements stratégiques sont probablement nécessaires», suggère Jacques-Philippe Gunther.

Cependant, dans l’environnement actuel de montée du protectionnisme et pour conserver une forme de réciprocité dans le commerce mondial, «si l’Europe doit affûter ses outils, souligne Jacques-Philippe Gunther, il faut absolument rester attractif et éviter tout risque d’imprévisibilité juridique, notamment sur les secteurs protégés. Une application discrétionnaire ou exclusivement politique serait catastrophique».