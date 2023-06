Le marché du M&A attend le retour des fonds

Un semestre à oublier pour les spécialistes du M&A. Après des années records d’activité en fusions-acquisitions, notamment post-covid, les banquiers d’affaires ont eu beaucoup plus de temps libre ces six derniers mois. La guerre en Ukraine avait déjà commencé à gripper la machine l’an dernier avec un ralentissement significatif au second semestre 2022. Mais la poursuite de la hausse des taux pour lutter contre une inflation qui résiste a fini de convaincre les entreprises d’adopter une approche prudente dans cette période d’instabilité.

Dans ce contexte global plus conservateur, la France ne s’en tire toutefois pas trop mal. « Les volumes de transactions annoncées en Europe ont baissé de plus de 40% avec la France qui résiste mieux et se trouve bien représentée dans les 20 plus grandes transactions européennes, observe Patrick Perreault, co-responsable des fusions-acquisitions chez Société Générale CIB. Les opérations domestiques représentent près de 45% des volumes annoncés en 2023, soit une faible hausse par rapport à 2021 et 2022, tout en demeurant en baisse par rapport au niveau atteint en 2020, l’année Covid. »

Cette baisse des volumes s’explique essentiellement par la chute des opérations à plusieurs milliards d’euros, et notamment celles à plus de 10 milliards, totalement inexistantes depuis le début de l’année. «On observe d’ordinaire 35 à 40 opérations à plus d’un milliard d’euros chaque année en France. Au premier semestre, on est à moins de 10, dont deux sont les restructurations d’Orpéa et de Casino. C’est donc très léger pour l’instant, note Jean-Baptiste Charlet, co-responsable de la banque d’investissement en France chez Morgan Stanley. Mais il y a toujours beaucoup de discussions stratégiques avec des sociétés souhaitant accroître leurs parts de marché, acquérir des technologies, équilibrer leur portefeuille ou accroitre leur présence dans les géographies en croissance. Beaucoup de groupes du CAC 40 ont été calmes depuis 3 ans et ont aujourd’hui des fourmis dans les jambes, les grandes opérations devraient revenir assez vite. »

La Bourse fait fuir

Certains grands groupes français ont tout de même brillé sur le marché du M&A, à l’image de CMA CGM, boulimique d’acquisitions ces derniers mois, qui va acquérir la branche logistique de Bolloré pour quelque 5 milliards d’euros, plus grosse opération du semestre. Teleperformance s’offre le néerlandais Majorel pour 3 milliards, tandis que Sanofi et L’Oréal se sont portés acquéreurs de respectivement Provention Bio et Aesop pour environ 2,5 milliards chacun. Côté cible française, Webhelp a été cédé à l’américain Concentrix pour 4,4 milliards.

«Les volumes corporate ont moins baissé que les LBO car ils sont toujours mus par leurs impératifs stratégiques et ils ont profité de l’absence des fonds sur la période qui a réduit la tension compétitive sur certaines situations», souligne Jérôme Morisseau, co-responsable de la banque d’investissement pour la France chez Bank of America.

Le marché a également été animé par les retraits de cote à Paris. Si EDF reste un cas plus politique que stratégique, la cote parisienne continue inexorablement son attrition. Après les sorties de cote notables d’Iliad, Tarkett et Albioma l’an passé, le Groupe Flo a été délisté par le groupe Bertrand et la famille actionnaire Despartures a réussi son offre sur Somfy pour 1,4 milliard d’euros et l’a sorti de Bourse en début d’année. Et les sociétés Vilmorin et Rothschild & Co pourraient leur emboîter le pas si leur opération aboutit. «Cela implique souvent des actionnaires qui détiennent déjà une part importante du capital. Pour des raisons de valorisation boursière ou d’évolution stratégique, ces actionnaires, souvent familiaux, décident de privilégier le hors-cote», résume Patrick Perreault.

Ces retraits de cote ne sont donc pas menés par des fonds, encore frileux sur ce type d’opération. «Les sorties de cote, en vogue ailleurs en Europe, sont plus difficiles à réaliser en France car il faut atteindre un seuil de détention de 90% du capital et des droits de vote, contre 75% au Royaume-Uni, et 50% aux Etats-Unis. Les fonds craignent encore que des activistes ne viennent bloquer les opérations», relève Jean-Baptiste Charlet.

Désaccord sur les prix

Les craintes des fonds de private equity n’ont pas concerné que les opérations cotées ce semestre. Les opérations de LBO ont représenté à peine 20% des volumes M&A sur le semestre, contre 40% en 2022. «Le ralentissement du marché du private equity a été assez soudain depuis le début de l’année, expose Céline Méchain, co-responsable de la banque d’investissement pour la France chez Goldman Sachs. La hausse des taux, l’inflation, le contexte macro-économique plus difficile et le manque de visibilité sur l’avenir n’aident pas les sociétés de portefeuille dans l’accomplissement de leur business plan. Les levées de fonds sont aussi plus lentes et plus difficiles et dans ce contexte, les fonds – quand ils sont vendeurs - ont du mal à se convaincre qu’il faut réviser leurs attentes de valorisation à la baisse ce qui crée une pression baissière sur les volumes M&A depuis plusieurs mois ».

La question du prix est en effet le point d’achoppement majeur dans un environnement où les conditions d’obtention des financements se sont fortement durcies. «Les vendeurs réfléchissent en multiple d’Ebitda historique inchangé alors même que les acheteurs décotent ces multiples historiques, rendant ainsi les négociations sont plus compliquées», remarque Bruno Stern, managing partner chez Natixis Partners.

Quelques belles opérations ont néanmoins vu le jour, comme la cession de Polyplus par Archimed à Sartorius-Stedim pour 2,4 milliards d’euros, l’acquisition de Scalian par Wendel à près d’un milliard ou encore le rachat de Looping par PAI pour un peu moins de 700 millions.

Et ce en dépit d’un financement toujours aussi difficile d’accès et à un coût non négligeable. Alors que les fonds de dette privée se sont taillés la part du lion depuis l’an passé, l’absence des banques leur offrant le luxe de se montrer très sélectifs, quelques signaux semblent indiquer que les financements bancaires et obligataires reviennent petit à petit. « On voit indéniablement un retour des banques avec de meilleures conditions. Les tranches B ne sont toujours pas vraiment reparties, mais les tranches A sont bien là. La réouverture du marché de la dette est encourageante. Nos associés en financement constatent le retour des underwriting à 100% », note Bruno Stern.

Du tri dans l’univers des fonds

Malgré ce contexte, les fonds en cours de levée doivent montrer à leurs investisseurs leur capacité à créer de la valeur, faire tourner leur portefeuille et remonter de l’argent. «Les fonds qui ont de l’argent à investir ont tendance à plutôt faire des build-up ces derniers mois plutôt que de nouveaux investissements», explique Jean-Michel Cagin, associé chez Amala Partners.

A court terme, un tri devrait s’opérer de la part des investisseurs parmi les sociétés de gestion à qui ils confient leur argent, d’autant plus avec un effet dénominateur qui les contraint à réduire leurs positions dans le non coté. Ce qui devrait entraîner des rapprochements. «Le marché de l’investissement alternatif reste très fragmenté et va des fonds globaux très diversifiés qui ont une grosse capacité de levée en capital aux fonds de beaucoup plus petite taille sectorisés ou hyperspécialisés. Entre les deux se dessine de plus en plus un terrain de consolidation qui a permis à des transactions comme le rachat de Barings par EQT ou plus récemment de Angelo Gordon par TPG de voir le jour. Cette vague de M&A va perdurer », anticipe Céline Méchain.

Si la plupart des moteurs du M&A sont bien présents, reste à savoir si l’environnement macroéconomique des prochains mois permettra une reprise rapide des volumes.