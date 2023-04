Le M&A s’enrichit de nouveaux moyens d’analyse de l’information

Guilhem de Montmarin, associé transaction services, expert métier GEO, et

Antoine Duranson, associé restructuring, BM&A Les opérations de fusions et acquisitions (M&A) ont réduit en volume en 2020, mais les secteurs résilients et les plateformes de croissance continuent d’attirer les investisseurs, tandis que les secteurs plus sinistrés par la crise vont mécaniquement se consolider auprès des industriels les plus résistants. A très court terme, les entreprises, dont une partie aidée par l’Etat, s’organisent pour trouver des financements et pallier les difficultés financières induites par une baisse de l’activité (prise en charge du chômage partiel, prêts garantis par l’Etat, aides gouvernementales ou locales, etc.). L’absence de visibilité liée au contexte actuel nécessite de développer une plus grande agilité pour les directions financières, pour notamment anticiper les enjeux de trésorerie et manager au mieux l’incertitude des mois à venir.

Pour les dirigeants et les investisseurs, il s’agit donc de disposer des outils les plus efficaces pour gagner en profondeur et en précision d’analyse. La capacité à savoir tirer efficacement des informations de la masse des données disponibles pour faire les bons choix devient donc plus critique que jamais. Il faut pouvoir vite identifier les sujets à enjeux, de façon à orienter immédiatement les investigations et les interrogations sur ces points d’attention.

Nous assistons depuis quelques années à une amélioration des moyens d’analyse (data analyse, data visualisation, IA…) et à une révolution des usages chez les acteurs de la finance, notamment dans le M&A. Nous observons le développement accru des systèmes d’investigation et de contrôle comptable adaptés aux besoins des équipes spécialisées en support aux transactions (TS), notamment en ce moment, où les opérations actuelles requièrent réactivité et finesse d’analyse. Nous pouvons ainsi combiner, contrôler et fiabiliser de grandes masses de données comptables provenant de sources différentes, mais aussi les enrichir pour dépasser la seule information brute. Ainsi, au-delà de l’appréciation de la qualité des données comptables, ce type de solutions offre aux experts une capacité d’analyse et de visualisation plus précise, plus rapide et plus riche.

Bien évidemment, l’expertise métier et sectorielle des hommes reste et restera toujours incontournable. Mais comme lors de toute crise, les mutations se trouvent naturellement accélérées, et l’intégration de nouveaux moyens d’analyse dans nos métiers fait partie de ces évolutions. Nous assistons aujourd’hui à l’émergence d’un « conseil augmenté » où les experts en TS arrivent à réduire leurs efforts de « manutention de données » pour laisser plus de place à leur expertise, au travers de nombreuses analyses rendues plus accessibles, au bénéfice final de l’ensemble des acteurs du M&A.