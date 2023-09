Le M&A devrait être porté par les fonds d’investissement en 2024

Prudence. L’activité de fusions et acquisitions en Europe n’est pas encore prête à repartir en 2024. 43% des dirigeants de 240 entreprises et de 90 sociétés de capital-investissement dans le monde, interrogés avant l’été par le cabinet d’avocats CMS, anticipent une baisse du M&A au second semestre 2023 et au premier semestre 2024. Avec toutefois une approche différenciée entre les entreprises, dont la moitié prévoit une baisse des opérations, et les acteurs du capital-investissement, dont seulement un quart table sur un recul.

D’ailleurs, si 36% des dirigeants anticipent une augmentation des opérations, contre 73% un an plus tôt, l’optimisme vient essentiellement du capital-investissement. Les fonds «disposent toujours d’abondantes liquidités, grâce au cash levé ces dernières années, souligne Arnaud Hugot, avocat associé chez CMS. Il y aura toujours des deals, mais avec davantage de sélectivité.» Les acteurs du private equity «regardent l’équilibre entre baisse des prix et hausse des taux, pour prendre leurs décisions d’investissement, explique Alexandre Delhaye, avocat associé chez CMS. Pour le moment, la baisse des valorisations s’est amorcée, mais les niveaux n’ont peut-être pas encore trouvé un équilibre avec les attentes et possibilités des acheteurs. Les vendeurs potentiels ne sont toujours pas prêts à une cession ou, encore moins, à réviser le prix à la baisse».

Au premier semestre 2023, les transactions européennes ont chuté de 47% en valeur à 316 milliards d’euros, mais ont baissé seulement de 12% en volume avec 7.608 opérations. L’inflation, la hausse des taux d’intérêt et l’incertitude économique ont pesé. A la différence de 2021 et 2022, le marché se concentre sur des opérations de petite taille.

A lire aussi:

Retour attendu des grosses opérations

Pourquoi une telle prudence pour l’avenir ? L’appétit pour le risque est en chute, exacerbé par l’augmentation des coûts de financement et des pratiques de prêt prudentes. «Le marché des gros LBO – qui ont besoin d’un fort niveau de dettes – et des ‘large caps’ s’est quasiment arrêté, constate Alexandre Delhaye. Toutefois, nous devrions renouer avec de grosses opérations. Tout dépendra des financements. Les fonds cotés, moins dépendants de la dette bancaire, pourraient mieux tirer leur épingle du jeu. »

Les sondés invoquent avant tout les pressions inflationnistes (40%) et la faiblesse de l'économie sous-jacente (38 %). Aussi, le rythme des opérations ralentit. «Les acquéreurs, plus frileux et profitant d’une compétition moins forte, prennent plus de temps, constate Arnaud Hugot. Un temps qui leur profite pour faire baisser les prix. Nous pensons que le fonds du cycle n’a pas encore été touché.»

A contrario, les cibles sous-évaluées (36%) et les opportunités de redressement (35%) constituent les principaux catalyseurs des opérations à venir. «Des cibles regardées davantage par les fonds que par les corporates, constate Arnaud Hugot. Ces opportunités devraient croître avec la montée des défaillances d’entreprise, liée à la fin des soutiens Covid.»

A lire aussi:

Energie et TMT devraient être les plus ciblés

En termes de secteurs, ceux des TMT (37%) et de l’énergie (36%) devraient être plébiscités. «L’énergie résiste bien, avec de nombreuses opérations dans le renouvelable, grâce à la croissance externe des grands groupes industriels, relève Arnaud Hugot. Les prix ont baissé dans les TMT, un secteur assaini. Aussi, les acteurs y voient des opportunités, après la période de purge. Dans les services de santé, où les opérations sont les plus nombreuses du secteur, les multiples ont baissé.» De plus, tout le secteur industriel «avec une coloration ‘green’ attire les investisseurs, constate Alexandre Delhaye. Les corporates espèrent notamment réaliser des économies, bien que les cibles soient souvent des niches de petite taille.» En revanche, 42% des sondés pensent que le secteur pharmaceutique connaîtra la croissance la plus lente. «Les opérations du secteur sont davantage des partenariats avec des biotechs pour le développement de procédés et molécules», reconnait Alexandre Delhaye.

En termes géographiques, un répondant sur deux (47%) estime que le Royaume-Uni et l’Irlande enregistreront la plus forte activité, devant la péninsule ibérique et le Benelux (29%). Après deux années exceptionnelles en termes de transactions, «l’activité s’est d’abord arrêtée au Royaume-Uni, avec une baisse plus forte qu’ailleurs. Mais le redémarrage pourrait bien avoir lieu outre-Manche », anticipe Alexandre Delhaye.

L’ESG créera des opportunités

Entre outre, les nouvelles réglementations relatives à l’ESG et au changement climatique en Europe créeront des opportunités de transaction pour les deux tiers des sondés. «Notamment avec toutes les innovations liées à la transition climatique», explique Arnaud Hugot, estimant que cette contrainte d’audit supplémentaire est neutre sur l’activité.

D’ailleurs, la quasi-totalité des acteurs estime que les questions ESG font partie des diligences raisonnables et anticipent un examen approfondi de ces sujets dans les opérations de M&A à venir. Un marché entretenu par la demande, puisque «de plus en plus d’acteurs lèvent des fonds qui doivent être investis dans des cibles répondant à des critères environnementaux ou sociaux», conclut Alexandre Delhaye.